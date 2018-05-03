Câmara vai ao STF contra juíza que impediu visita de deputados a Lula

Maia diz que a decisão de Carolina descumpre a Constituição e o princípio da separação dos poderes Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da decisão da juíza Carolina Lebbos, da 12º Vara Federal de Curitiba, de impedir uma comissão externa de vistoriar as instalações da cela em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está detido, na Superintendência da Policia Federal, em Curitiba, no Paraná. Maia diz que a decisão de Carolina descumpre a Constituição e o princípio da separação dos poderes.

A juíza vetou a entrada de deputados federais da Comissão de Direitos Humanos da Câmara na cela do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na decisão do dia 23 de abril, a magistrada diz que não "há justo motivo ou necessidade de renovação" de diligências.

Segundo Carolina, "jamais chegou ao conhecimento deste Juízo de execução informação de violação a direitos de pessoas custodiadas na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, as quais contam com defesas técnicas constituídas. Especificamente em relação ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reservou-se, inclusive, espécie de Sala de Estado Maior, separada dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física".

No pedido ao STF, Maia diz que a decisão de Carolina Lebbos "fere o princípio da separação de poderes" já que restringe o acesso de autoridade do Poder Legislativa a estabelecimento gerido e administrado por órgão do Poder Executivo".