Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasília

Câmara retoma trabalhos na 2ª sem discussão sobre Previdência

Pelo calendário divulgado em dezembro, a fase de debates da PEC da Previdência começará em 19 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 21:42

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 21:42

Brasília - Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A Câmara dos Deputados retoma seus trabalhos na próxima segunda-feira (05) após mais de um mês de recesso. As atividades parlamentares começam com uma sessão solene de inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional, marcado para as 17h.
Apesar da expectativa maior girar em torno das negociações sobre a votação da reforma da Previdência e a apresentação da emenda aglutinativa com o novo texto, não há previsão na agenda do assunto começar a ser tratado em plenário na semana que vem. Pelo calendário divulgado em dezembro, a fase de debates da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) começará em 19 de fevereiro.
Na terça-feira (06) a pauta da Casa está ocupada com a votação de duas Medidas Provisórias (MPs): a 800  que estabelece as diretrizes para a reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais  e a 801  que dispõe sobre a contratação, o aditamento, a repactuação e a renegociação de operações de crédito, a concessão de garantia pela União e a contratação com a União.
Prevendo o esvaziamento da Casa em véspera de carnaval, a Câmara programou para quarta-feira, 7, uma pauta leve e agendou apenas a apreciação do Projetos de Decreto Legislativo referentes à acordos de cooperação internacional. Quinta (08) e sexta-feira (09) haverá apenas sessões não deliberativas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados