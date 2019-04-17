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Enem

Câmara pede explicações ao MEC sobre aplicação do Enem

O deputado Idilvan Alencar (PDT-CE), que apresentou o requerimento de informações nesta terça-feira, considera importante que o MEC apresente um planejamento detalhado para os próximos anos

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 21:37

Publicado em 

16 abr 2019 às 21:37
ministro da Educação Abraham Weintraub Crédito: Divulgação/Casa Civil
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados quer explicações do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre as medidas tomadas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O requerimento de informações, apresentado pelo deputado Idilvan Alencar (PDT-CE), foi aprovado nesta terça-feira (16) pela comissão.
O parlamentar manifesta preocupação com as mudanças na equipe de gestão do Ministério da Educação (MEC) e no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ainda segundo o deputado, a falência da gráfica RR Donneley, responsável pela impressão das provas nos últimos dez anos, "também acendeu um sinal de alerta" para os deputados.
Os parlamentares pedem ao Ministério da Educação (MEC) detalhes sobre o cronograma de realização da prova, principalmente sobre o tempo necessário para a contratação da nova gráfica, sem comprometer a realização do exame.
Questionam também os resultados da comissão que analisou o conteúdo para sugerir a não utilização de alguns itens no Enem 2019.
Além dos esclarecimentos sobre a edição de 2019, o deputado considera importante que o MEC apresente um planejamento detalhado para os próximos anos.

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