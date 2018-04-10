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Pauta

Câmara deve votar cadastro positivo de consumidores nesta terça (10)

Autonomia do BC deve ser analisada nas próximas semanasLeia mais: https://oglobo.globo.com/economia/lideres-acertam-votacao-de-cadastro-positivo-para-esta-terca-feira-22576218#ixzz5CICC4QZt stest

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 17:41
Câmara dos Deputados Crédito: Marcos Oliveira | Agência Senado
O líder do DEM, deputado Rodrigo Garcia (SP), afirmou nesta terça-feira (10) que há acordo para votar o projeto de lei que amplia o cadastro positivo no plenário de hoje. A pauta foi acertada em reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta manhã.
Em relação à autonomia do Banco Central (BC), Garcia disse que é necessário amadurecer mais a ideia para tentar uma votação nas próximas semanas. Segundo ele, a resistência à proposta tem diminuído.
"O cadastro está bem amadurecido. Autonomia do BC gasta alguns dias ainda, mas está bem simples o projeto", disse. Ele afirmou que as dúvidas em relação ao sigilo dos dados dos consumidores foram resolvidas por meio de emendas e não há outros pontos polêmicos.
A reunião tratou de projetos da agenda BC+ em tramitação na Câmara. Além do cadastro positivo e da autonomia, os líderes discutiram, junto à técnicos da equipe econômica, os projetos que tratam de depósitos voluntários e duplicata eletrônica, por exemplo. O próprio presidente do BC, Ilan Goldfajn, compareceu à reunião já no final do encontro.

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