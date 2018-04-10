Câmara deve votar cadastro positivo de consumidores nesta terça (10)

Câmara dos Deputados Crédito: Marcos Oliveira | Agência Senado

O líder do DEM, deputado Rodrigo Garcia (SP), afirmou nesta terça-feira (10) que há acordo para votar o projeto de lei que amplia o cadastro positivo no plenário de hoje. A pauta foi acertada em reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta manhã.

Em relação à autonomia do Banco Central (BC), Garcia disse que é necessário amadurecer mais a ideia para tentar uma votação nas próximas semanas. Segundo ele, a resistência à proposta tem diminuído.

"O cadastro está bem amadurecido. Autonomia do BC gasta alguns dias ainda, mas está bem simples o projeto", disse. Ele afirmou que as dúvidas em relação ao sigilo dos dados dos consumidores foram resolvidas por meio de emendas e não há outros pontos polêmicos.