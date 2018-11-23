Câmara de Vitória dará abono de R$ 1 mil a servidores do Legislativo

Servidores da Câmara de Vitória vão receber abono Crédito: Gazeta Online

A Câmara de Vitória pagará um abono de fim de ano para todos os 350 servidores da Casa. O benefício no valor de R$ 1 mil foi aprovado pelos vereadores nesta quinta-feira (22), durante uma sessão extraordinária que foi convocada para que o projeto de lei do abono fosse votado.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Vinícius Simões (PPS), o projeto foi proposto pela Mesa Diretora da Casa e houve pedido de regime de urgência para a votação. No entanto, ele afirma que não participou do processo por ser contra o pagamento da verba apenas para os servidores do Legislativo municipal.

"Se for para pagar tem que ser para todos os servidores do município", defende Vinícius. Segundo o presidente, o total de R$ 350 mil que serão gastos com o abono são fruto das economias da Câmara ao longo do ano. No entanto, ele tinha outros planos para o dinheiro:

"Ao todo, nós economizamos R$ 700 mil, que seriam repassados às escolas de Vitória. Eu respeito a decisão dos vereadores, mas as escolas, que iriam receber R$ 7 mil cada uma, agora vão receber R$ 3,5 mil", afirma.

Quem também se posicionou contra a proposta, mas foi vencido pela maioria, foi o vereador Davi Esmael (PSB). O recurso que sobra do orçamento anual, na verdade, não é uma sobra. Este recurso pertence ao município, sendo devolvido ao Executivo para investimento em outras áreas prioritárias. O valor do abono custearia, por exemplo, a manutenção do 3º Conselho Tutelar de Vitória, órgão essencial para a proteção de nossas crianças e adolescentes, disse o parlamentar em nota.

Assim como Davi Esmael e Vinícius Simões, outros dois vereadores se opuseram ao projeto: Mazinho dos Anjos (PSD) e Roberto Martins (PTB).

O vereador Dalto Neves (PTB) foi quem liderou o movimento em prol do pagamento do abono. Ele foi procurado, mas não respondeu à reportagem.