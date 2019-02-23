Câmara da Serra vai avaliar se abre procedimento contra vereador

que está avaliando também cobrar os repasses de funcionários terceirizados da Câmara, que seriam indicados por ele. "Depois eu posso até ver, vou pensar ainda, a gente vai conversar com a terceirizada, porque eu não sei se a gente vai colocar. As terceirizadas com esse tanto de jumbo, com esse tanto de política, de gente para fazer acordo para pôr alguém, então ainda vou pensar isso ainda. Terceirizada, nós aqui não. Nós aqui é o suporte. Os outros vão entrar pelo acordo que vou ter que fazer com o presidente de Câmara", disse o parlamentar.