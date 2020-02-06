Câmara da Serra tem que reter R$ 28 mil por mês por contrato suspeito

Câmara Municipal da Serra Crédito: Fernando Madeira

O presidente da Câmara da Serra , Rodrigo Caldeira (Rede), o coordenador administrativo e o pregoeiro oficial da Casa terão que reter o pagamento mensal no valor de R$ 28.428,58 de serviços administrativos. A decisão é do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) , que teme lesão aos cofres públicos.

A equipe técnica da Corte apontou contratação com preços acima do praticado no mercado. A medida cautelar foi expedida após análise de manifestação técnica, encampada pelo relator, conselheiro Sergio Aboudib, e seguida pelo plenário.

Auditores do Núcleo de Controle Externo do Tribunal se manifestaram pelo deferimento da medida, indicando evidências fartas aptas a comprovar o quão oneroso está o contrato 11/2019, quando comparados os custos dos postos contratados pelo Legislativo da Serra com os de outros órgãos públicos municipais e estaduais do Espírito Santo.

A metodologia adotada pelos auditores para demonstrar que os preços praticados no contrato 11/2019 estão muito superiores àqueles do mercado (especificamente no que toca aos órgãos da administração pública), utiliza, em síntese, os valores divulgados pela Tabela Seger  ignorados pela Câmara Municipal da Serra , comprovando que as contratações firmadas pelos órgãos municipais e estaduais se encontram abaixo daqueles estabelecidos por aquela Secretaria Estadual.

Foram verificadas as contratações de encarregado, copeiro, recepcionista, garçom e apoio administrativo. Por todo o exposto, considerando que os esclarecimentos prestados não são capazes de afastar os pressupostos autorizadores de tal medida, defiro o pedido cautelar, a fim de que os indícios de irregularidades sejam devidamente apurados nestes autos, manifestou o conselheiro em seu voto.

O OUTRO LADO