Câmara da Serra recua e aprova projeto que 'irritou' Audifax

Rodrigo Caldeira (Rede) discursa durante sessão na Câmara da Serra Crédito: Câmara da Serra/Divulgação

Depois de ficar engavetado por 56 dias, um projeto de lei enviado pelo prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), foi aprovado na Câmara de Vereadores da cidade na noite desta quarta-feira (25). A proposta do Executivo, que cria algumas medidas para evitar burocracias em licenciamentos de empresas, foi protocolada no dia 2 de março, mas, por conta da conturbada mudança na presidência da Casa , com o boicote de sessões por parte de alguns vereadores, ainda não havia sido votada. A ação dos edis, inclusive, irritou o prefeito, que levou o caso à Justiça.

O projeto foi aprovado em uma sessão extraordinária, convocada pelo presidente da Casa, Rodrigo Caldeira (Rede), para as 19h desta quarta. Para evitar que a tramitação atrasasse ainda mais, os vereadores decidiram retirar as emendas e aprovar o projeto do mesmo jeito que foi enviado para a Casa. Dos 22 vereadores presentes, apenas Geraldinho Feu Rosa (PSB) votou contra.

"Atrasou porque houve mudanças na Mesa Diretora e, consequentemente, nos comandos das comissões. Como este é um projeto que passa por várias comissões, acabou demorando mais. Conversamos com representantes da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), que são os autores do projeto, e empresários para ajustar alguns termos. Tínhamos sete emendas que surgiram dessas reuniões, mas, como não estavam prontas, decidimos retirá-las e aprovar do jeito que o Executivo enviou", explicou Caldeira.

Na última semana, Audifax chegou a acionar a Justiça para exigir que o projeto entrasse em votação, já que, segundo uma lei municipal, propostas do Executivo que não são votadas em até 45 dias podem trancar a pauta do Legislativo.

O presidente da Casa julgou o gesto como "desnecessário". Nos bastidores, alguns vereadores reclamam de perseguição e acusam o prefeito de ter demitido servidores do Executivo que eram indicações de parlamentares.

"A gente ouve falar muita coisa, mas eu prefiro não comentar sobre isso (demissões). (A ação judicial) Foi uma atitude desnecessária do prefeito. Era um projeto que tinha apoio de quase todos vereadores. Mas as portas vão continuar abertas. Não vamos ficar pensando em ficar com raiva e querer dar o troco", disse o presidente da Câmara.

CLIMA

Para o vice-presidente da Câmara, Aécio Leite (PT), Audifax quis "jogar a sociedade contra os vereadores". "Ele quis botar uma pressão negativa na Câmara. O prefeito está perseguindo e demitindo pessoas para intimidar. Em vez de pacificar o clima, ele quer jogar mais gasolina na fogueira", afirmou.

CPI que está sendo montada para investigar atos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública da vereadora afastada Neidia Pimentel (PSD), que era considerada aliada do prefeito. "Toda ação tem uma reação. A prefeitura e a Câmara são órgãos independentes, cada um tem que andar à sua maneira." O petista comentou sobre umapara investigar atos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública da vereadora afastada Neidia Pimentel (PSD), que era considerada aliada do prefeito. "Toda ação tem uma reação. A prefeitura e a Câmara são órgãos independentes, cada um tem que andar à sua maneira."

O QUE DIZ O PREFEITO

Procurado pela reportagem, o prefeito Audifax Barcelos disse que "ingressou na justiça por entender que o Projeto de Lei '10 medidas contra burocratização' irá beneficiar toda a população da Serra, atraindo novos empreendimentos para a cidade com previsão de gerar mais de quatro mil empregos".