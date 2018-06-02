Câmara da Serra: Líder do prefeito decide apoiar Rodrigo Caldeira

O destino da chapa a ser formada pelo grupo de vereadores da base do prefeito Audifax Barcelos (Rede) ainda é incerto na Câmara da Serra. Até o início desta semana alguns nomes eram cotados para serem lançados à presidência da Casa: Miguel da Policlínica (PTC), Alexandre Xambinho (Rede) e Basílio da Saúde (PROS). No entanto, Basílio, assim como Geraldinho PC (PDT), que até pouco tempo integravam o grupo da base aliada que se articula para disputar o comando do Legislativo, já teriam entrado para reforçar o time do atual presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede).

A informação é do líder do prefeito na Casa, Luiz Carlos Moreira (MDB), que afirma que também apoiará a reeleição do presidente. Com isso, Caldeira deve contar com os votos de 14 votos dos 23 vereadores. Apesar do clima de racha que permeia a Casa há mais de um ano, Moreira afirma que defenderá até o último momento a montagem de uma chapa única. "É melhor para o município, para o prefeito e para os vereadores. Essa briga por poder é desnecessária", justifica.

A eleição para a Mesa que vai comandar a Casa no biênio 2019-2020 será realizada neste sábado (2).

Caldeira não se considera oposição a Audifax, mas tem adotado uma posição, no mínimo, independente em relação ao Executivo. Nos bastidores, o voto de Moreira era considerado decisivo num placar até então mais apertado. Os dois grupos contavam com ele.