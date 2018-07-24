Câmara da Serra é a campeã em despesas

Câmara da Serra: 3,1% da receita do município de 502 mil habitantes são destinados ao Legislativo municipal Crédito: Ricardo Medeiros

A Casa Legislativa que se tornou palco de intermináveis brigas políticas, alvo de denúncias de rachid, de funcionários fantasmas, e do cometimento de fraudes por pelo menos os quatro últimos presidentes, é também, por mais um ano consecutivo, a Câmara Municipal mais cara aos cofres públicos.

De acordo com dados da Revista Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria, a Câmara da Serra foi a que registrou a maior despesa durante o ano de 2017 entre todos os municípios. Ao todo, foram gastos R$ 32.817.385,68, resultado inclusive maior do que o do ano anterior, já que em 2016 foram R$ 32.145.773,26.

O município, de mais de 502 mil habitantes, se mantém no topo dos que mais gastam desde 2010. Também é nele onde há o maior número de vereadores, com 23 no total.

E foi no ano de 2017 que os parlamentares começaram a protagonizar os momentos mais tensos dos últimos tempos na Câmara. Após uma eleição acirrada de Neidia Pimentel (PSD) para a Presidência, a disputa pela cadeira não foi encerrada. O grupo opositor iniciou uma disputa judicial, em meio a reuniões secretas e momentos de bate-boca nas sessões, que culminou na realização de uma nova eleição, escolhendo o vereador Rodrigo Caldeira (Rede) no cargo.

Dias depois, Neidia conseguiu voltar ao cargo, mas no início deste ano, foi afastada por ordem judicial após ser denunciada por supostamente contratar funcionários fantasmas em empresas terceirizadas da Casa.

Mesmo com o afastamento, ela e os aliados passaram a se reunir em reuniões secretas em um sítio, inviabilizando a realização de sessões, mesmo os parlamentares possuindo os maiores salários de todas as Câmaras, de R$ 9,2 mil. O boicote fez até o Ministério Público Estadual (MPES) entrar no circuito para que as sessões fossem realizadas.

OUTRAS

Enquanto na Serra predomina a disputa de grupos políticos, a segunda Câmara com os maiores gastos é a de Vila Velha, onde impera o continuísmo há dez anos com o vereador Ivan Carlini (DEM) no comando.

Desde 2016, a cidade, que é a segunda maior em termos populacionais, passou a ser segunda com a maior despesa, chegando a R$ 27.512.646,71 em 2017. Na terceira colocação vem a Capital, Vitória, com R$ 24.903.248,19.

Na outra ponta da tabela, os municípios que gastaram menos com o Legislativo foram Mucurici e Apiacá, com R$ 816.445,83 e R$ 813.018,37, respectivamente.

A economista Tânia Villela, responsável pela revista, explica que os valores considerados são os das despesas empenhadas, ou seja, aquelas que as Câmaras tiveram autorização para gastar.

Em 2017, considerando todos os municípios, as despesas com as Câmaras de Vereadores somaram R$ 305,9 milhões, 2,5% a menos do que em 2016.

Ela destaca que apesar de as Câmaras mais caras estarem nos municípios mais populosos, o gasto com elas ainda representa uma fatia significativa do orçamento da cidade. "A Serra, por exemplo dedica 3,1% da sua receita para a Câmara. Fica o questionamento se é um valor apropriado, ou se é possível melhorar a eficiência", afirma.

LÍDERES CULPAM DÍVIDAS ANTERIORES

Os líderes das Câmaras dos municípios da Grande Vitória que estão entre as que tiveram as maiores despesas do Estado em 2017 atribuem os altos valores dos gastos a dívidas deixadas pelos antecessores na presidência, e afirmam que têm tentado enxugar os custos.

O presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira (Rede), afirma que quando assumiu, em março, herdou uma dívida de R$ 700 mil, mas que ele ainda não sabe como foi adquirida.

"Ainda não foi feito um pente-fino. Pretendo diminuir os contratos permanentes, como os das empresas de limpeza, manutenção do prédio, senão não vai dar para fechar as contas", afirma.

Com 15 assessores para cada vereador, Caldeira considera que a despesa com pessoal é algo mais difícil de reduzir. "Temos um município extenso, precisamos de muita gente para nos auxiliar", disse.

No caso de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM) alega que não tem mais "gordura para cortar".

"Temos o compromisso de acertar as contas que o ex-presidente deixou, que são quase R$ 200 mil por mês. Mesmo assim, temos devolvido recursos para o prefeito. Só temos um contrato vigente, que é o da limpeza", afirma.

GASTO POR MORADOR É MAIOR ONDE HÁ ROYALTIES

Se as Câmaras que gastam um maior volume de recursos estão concentradas na Grande Vitória e nos municípios mais populosos do interior, as Casas de Leis que têm o maior gasto por habitante são os municípios do Litoral Sul beneficiados pela alta receita dos royalties de petróleo.

No ano passado, o custo do Legislativo Municipal para cada morador de Anchieta, a líder no ranking, foi de R$ 471,86. Os dados são da revista Finanças dos Municípios Capixabas, elaborado pela Aequus Consultoria. A Câmara do município, de 28,5 mil habitantes, teve um gasto total de R$ 13,4 milhões em 2017.

Depois dela vem a de Itapemirim, onde a despesa per capita foi de R$ 217,14, seguida pela de Presidente Kennedy, com R$ 137,86.

Entre as cidades da Grande Vitória, a Capital ficou na 63ª colocação, com um custo de R$ 68,58 por habitante. A Serra, que teve a maior despesa em valores absolutos, é a 65ª da lista, com R$ 65,29, e Vila Velha vem na 72ª posição com um gasto de R$ 56,57 para cada cidadão canela-verde.

ANÁLISE

A economista Tânia Villela, que é uma das responsáveis pelos dados, explica que deve-se comparar os gastos dos municípios que lideram o ranking com aqueles que possuem o mesmo patamar populacional, para compreender a dimensão desta despesa.

"Enquanto Anchieta gasta R$ 471,86 por habitante, em Iúna, por exemplo, que tem uma população praticamente do mesmo tamanho, o gasto é de R$ 75,05. As Câmaras possuem um porte semelhante, mas uma gastou R$ 13,4 milhões no ano, e a outra R$ 2,2 milhões", frisou.

Para Tânia, um dos problemas desta situação é que a Constituição determina que os gastos da Câmara estejam atrelados à receita da cidade, e não a seu tamanho populacional. Por isso, cidades pequenas e muito ricas, lideram o ranking.

OUTRO LADO

A Câmara de Anchieta afirmou, por nota, que em 2017 trabalhou para a ampliação da eficiência, transparência e a participação popular no Legislativo. "Ao mesmo tempo, a Casa reduziu os valores gastos com pessoal e despesas administrativas, diárias, passagens aéreas, e cursos", declarou.