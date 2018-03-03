Câmara da Serra: advogado nega acusação de improbidade administrativa

Advogado do ex-presidente da Câmara da Serra, Raul Cezar Nunes (Rede), Pablo de Andrade, lamentou a precipitação da decisão pelo bloqueio dos bens. Ele até admite a possibilidade de que tenha havido alguma infração, mas não improbidade administrativa.
Não excluo a possibilidade de ter havido infrações no procedimento administrativo, mas não que daí se conclua que houve improbidade. Teria que haver a vontade de lesar, mas não fica provado isso, afirmou. Podem até chamar meu cliente de burro, mas de ladrão, não, resume.
Não quero entrar no mérito se o juiz fez certo ou errado. Mas uma constrição sem provar que o dinheiro foi pra ele (Cezar Nunes) ou que ele determinou a licitação sem ouvir a Procuradoria da Casa ... estamos falando de Estado de exceção, diz o advogado. A promotora da Serra é muito competente, mas está vestida da sanha punitiva, com espírito lavajatesco, complementou. Além de Cezar Nunes, Andrade também defende o ex-superintendente da Câmara Pedro Reco Sobrinho e o ex-pregoeiro Salomão Antônio da Silva.
Lembrado que o Ministério Público narrou fatos relevantes e, no mínimo, curiosos, como a exigência de que a empresa que quisesse vencer a licitação tivesse em seus quadros um engenheiro agrônomo ou florestal para fiscalizar os serviços de jardinagem e paisagismo na Câmara, que conta com esparsas plantas, Andrade pontuou o seguinte: Concordo que talvez não fosse algo a constar. Mas a Procuradoria da Câmara deu aval para essa exigência. O agente político não faz esse controle técnico. E lá tinha um jardinzinho interno, que depois virou estacionamento, e tinha um do lado de fora, que depois de uma obra foi coberto por blocos.
Já quanto ao episódio do motoboy que assinou como representante de uma das empresas que disputava o pregão presencial em 2009, Andrade foi questionado sobre o motivo de o então pregoeiro não ter reparado nisso. Exatamente. Ele não reparou. Não reparar não significa que ele colaborou para tal fim, respondeu. Ora, mas não seria a função do pregoeiro justamente perceber essas coisas? A não observância dos procedimentos não importa, necessariamente, em improbidade administrativa, emendou o advogado.
Essas conclusões são precipitadas. Em nenhum momento eles foram ouvidos. Até o mérito dessa ação ser julgado já jogaram o nome dessas pessoas todas na lama, concluiu.
Sócio da empresa AUCAMAR a que teria se utilizado do expediente do motoboy no pregão que beneficiou a Servinorte e da ACM, João Carlos Batista, que também é coronel da reserva da Polícia Militar, informou que desconhece a decisão judicial e tampouco conhece o ex-vereador Cezar Nunes.
SEM RETORNO
Na Servinorte, a pessoa que atendeu ao telefone se identificou como a esposa do empresário Júlio César Barbosa, Sinezia Gomes Machado. Ela informou que um advogado já foi contratado para fazer a defesa não só de Julio Cezar, mas também da empresa e das sócias Marisete Moreira do Nascimento e Danieli Moreira Oliari Casteluber.
Ela prometeu ainda retornar com mais informações, o que não ocorreu, além de não atender as novas chamadas feitas pela reportagem. Já as ligações feitas para a empresa Lastro Construções e Serviços Ltda apresentavam constante sinal de ocupado ou com mensagem de que o número foi desligado.
A reportagem entrou em contato com Serge, mas a informação era de que não havia nenhum diretor ou gerente que pudesse falar em nome da empresa.