Câmara da Serra: advogado nega acusação de improbidade administrativa

Do lado de fora da Câmara de Vereadores da Serra, um pequeno gramado Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo

Advogado do ex-presidente da Câmara da Serra, Raul Cezar Nunes (Rede), Pablo de Andrade, lamentou a precipitação da decisão pelo bloqueio dos bens. Ele até admite a possibilidade de que tenha havido alguma infração, mas não improbidade administrativa.

Não excluo a possibilidade de ter havido infrações no procedimento administrativo, mas não que daí se conclua que houve improbidade. Teria que haver a vontade de lesar, mas não fica provado isso, afirmou. Podem até chamar meu cliente de burro, mas de ladrão, não, resume.

Não quero entrar no mérito se o juiz fez certo ou errado. Mas uma constrição sem provar que o dinheiro foi pra ele (Cezar Nunes) ou que ele determinou a licitação sem ouvir a Procuradoria da Casa ... estamos falando de Estado de exceção, diz o advogado. A promotora da Serra é muito competente, mas está vestida da sanha punitiva, com espírito lavajatesco, complementou. Além de Cezar Nunes, Andrade também defende o ex-superintendente da Câmara Pedro Reco Sobrinho e o ex-pregoeiro Salomão Antônio da Silva.

Segundo a ação da 13ª Promotoria de Justiça Cível da Serra, os jardins existentes na Câmara Municipal se resumem a "vasos com plantas distribuídos nos gabinetes dos vereadores e na sala de reuniões" Crédito: Reprodução

Lembrado que o Ministério Público narrou fatos relevantes e, no mínimo, curiosos, como a exigência de que a empresa que quisesse vencer a licitação tivesse em seus quadros um engenheiro agrônomo ou florestal para fiscalizar os serviços de jardinagem e paisagismo na Câmara, que conta com esparsas plantas, Andrade pontuou o seguinte: Concordo que talvez não fosse algo a constar. Mas a Procuradoria da Câmara deu aval para essa exigência. O agente político não faz esse controle técnico. E lá tinha um jardinzinho interno, que depois virou estacionamento, e tinha um do lado de fora, que depois de uma obra foi coberto por blocos.

Já quanto ao episódio do motoboy que assinou como representante de uma das empresas que disputava o pregão presencial em 2009, Andrade foi questionado sobre o motivo de o então pregoeiro não ter reparado nisso. Exatamente. Ele não reparou. Não reparar não significa que ele colaborou para tal fim, respondeu. Ora, mas não seria a função do pregoeiro justamente perceber essas coisas? A não observância dos procedimentos não importa, necessariamente, em improbidade administrativa, emendou o advogado.

Essas conclusões são precipitadas. Em nenhum momento eles foram ouvidos. Até o mérito dessa ação ser julgado já jogaram o nome dessas pessoas todas na lama, concluiu.

Sócio da empresa AUCAMAR  a que teria se utilizado do expediente do motoboy no pregão que beneficiou a Servinorte  e da ACM, João Carlos Batista, que também é coronel da reserva da Polícia Militar, informou que desconhece a decisão judicial e tampouco conhece o ex-vereador Cezar Nunes.

SEM RETORNO

Na Servinorte, a pessoa que atendeu ao telefone se identificou como a esposa do empresário Júlio César Barbosa, Sinezia Gomes Machado. Ela informou que um advogado já foi contratado para fazer a defesa não só de Julio Cezar, mas também da empresa e das sócias Marisete Moreira do Nascimento e Danieli Moreira Oliari Casteluber.

Ela prometeu ainda retornar com mais informações, o que não ocorreu, além de não atender as novas chamadas feitas pela reportagem. Já as ligações feitas para a empresa Lastro Construções e Serviços Ltda apresentavam constante sinal de ocupado ou com mensagem de que o número foi desligado.