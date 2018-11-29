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Projetos

Câmara aprova quatro projetos para combater violência contra a mulher

Um deles foi o endurecimento contra o crime de feminicídio

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 00:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 00:47
Fachada do Congresso Nacional Crédito: Pedro França/Agência Senado
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o endurecimento da pena do crime de feminicídio e mais três projetos com o objetivo de combater a violência contra as mulheres.
O primeiro projeto permite que um terço ou metade da pena de criminosos seja aumentada em casos em que a mulher já tenha sido contemplada com medidas protetivas em função de agressões.
Esse projeto já tinha sido aprovado no Senado, mas retornou à Câmara com alterações. Os deputados mantiveram o texto original, que agora vai à sanção presidencial.
Outro projeto altera a Lei Maria da Penha para que o autor de violência familiar participe de processo de reeducação em centros de apoio e possa receber acompanhamento psicossocial.
Na sessão desta quarta-feira, os deputados também criminalizaram a gravação e divulgação de "intimidade sexual" sem o consentimento de uma das partes. As penas variam de seis meses a 1 ano. O projeto também determina que comete o mesmo crime quem faz montagens para expor a intimidade.
No plenário, a sessão foi presidida pela deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO). A deputada Erika Kokay (PT-DF) acusou parlamentares de menosprezarem a sessão. Ao ouvir que havia sido "um dia perdido", ela acusou deputados de serem "machistas". Erika Kokay foi relatora da proposta que trata da violação da intimidade sexual, qualificada por ela como "uma das diversas violências que atingem as mulheres".
Também foi aprovada a proposta que permite às mães presas o direito de cumprir a pena em regime domiciliar. O assunto já havia sido abordado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

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