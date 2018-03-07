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Suspensão

Câmara aprova perda de CNH para motoristas condenados por contrabando

Punição ocorrerá quando não houver mais possibilidade de recurso

Publicado em 07 de Março de 2018 às 00:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 00:53
No caso da suspensão da CNH, por exemplo, será necessário o posicionamento cautelar de um juiz Crédito: Reprodução | Pixabay
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta terça-feira (6), o projeto de lei que determina a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o condutor de veículos presos em flagrante por receptação de mercadorias ou contrabando. Em caso de condenação judicial transitada em julgado (quando não há mais possibilidade de recurso), o condenado ficará sem a CNH. O documento só poderá ser requisitado novamente cinco anos após o cumprimento da pena, quando o motorista terá que realizar todo o processo de validação da carteira de habilitação.
Para criar um cenário favorável à aprovação da proposta, parlamentares fizeram acordo para garantir a incorporação de um texto complementar ao projeto apresentado pelo deputado Efraim Filho (DEM-PB). No caso da suspensão da CNH, por exemplo, será necessário o posicionamento cautelar de um juiz. O profissional será requerido do Ministério Público Federal.
"Estamos diante de um projeto positivo, pauta que é demanda da sociedade. Principalmente diante da agressividade que o crime de contrabando apresenta", defendeu o autor do projeto de lei.
O texto relatado pelo deputado Covatti Filho (PP-RS), responsável por apresentar o parecer em nome de todas as comissões temáticas que tratam do tema para o plenário, determina que as empresas que manusearem  seja armazenando, distribuindo ou comercializando  produtos contrabandeados, falsificados, furtados ou roubados, poderão ter suas inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) rebaixadas.
A medida também vai definir penalidades para o crime de descaminho. Ou seja, pessoas que tentarem entrar ou deixar o país com mercadorias proibidas, ou que não realizarem os pagamentos dos impostos de entrada e saída dos produtos, poderão pegar de um a quatro anos de reclusão.
"Nesses contrabandos vem o que há de pior. Armas pesadas, drogas. Portanto, nós entendemos que poderiam ser ainda mais duras as penalidades", disse o deputado José Rocha (PR-BA) ao orientar a posição do bloco.
O relatório apresentado por Covatti Filho também determina que aqueles produtos apreendidos que não forem solicitados pelos proprietários em até um ano terão a pena de perdimento decretada. A penalidade é considerada uma das mais duras nas sanções administrativas do Direito Aduaneiro - uma ramificação do Direito Tributário.
Ainda de acordo com o substitutivo do deputado Covatti, os valores adquiridos com a venda dos produtos serão destinados ao patrimônio público.
REQUERIMENTOS DE URGÊNCIA
Logo no início da ordem do dia, deputados firmaram acordo para aprovar requerimentos de urgência de quatro projetos. O primeiro, do ex-deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG), concede aos delegados o acesso a processos judiciais e medidas protetivas que já tenham sido deferidas pelo Judiciário. O segundo projeto é de autoria da deputada Carmen Zanotto (PPS-SC), e estabelece o registro compulsório de eventos de saúde relacionados ao câncer.
Faz parte dessa lista dois projetos de lei da deputada Laura Carneiro (sem partido-RJ). Um deles amplia os casos de perda do poder familiar em crimes dolosos contra a vida e de natureza sexual - como estupro; e o que prevê a criação do Comitê de Defesa da Mulher contra crimes de assédio moral e sexual no âmbito da Câmara dos Deputados.
Também foi autorizada a urgência na tramitação do projeto de lei do deputado Jean Wyllys (Psol-RJ), que aumenta o prazo de estudos em casa permitido para as alunas grávidas.
 

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