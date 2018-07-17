Câmara aprova lei para reforçar controle interno na Serra

Câmara da Serra aprovou projeto de lei por unanimidade Crédito: Guilherme Ferrari

O projeto de lei que prevê reforçar o controle interno da Prefeitura da Serra foi aprovado nesta segunda-feira (16), por unanimidade, pela Câmara de Vereadores do município. Agora, a lei segue para a sanção do prefeito Audifax Barcelos (Rede).

Enviado em junho em regime de urgência pelo prefeito, a proposta prevê mudanças e criação de cargos para o controle interno do município. Hoje, o setor responsável, por exemplo, por aplicar a Lei Anticorrupção conta com nove servidores efetivos, todos auditores públicos internos municipais. O texto prevê 20 novos cargos, também efetivos, como esse. Cada um receberia um salário de R$ 3.497. A Controladoria Geral do Município contaria ainda com 13 servidores comissionados.

Segundo informou a Prefeitura da Serra nesta segunda-feira, os auditores serão escolhidos por meio de concurso público e vão atuar na área de fiscalização em auditoria, gestão de resultados, contas de governo, transparência de acesso à informação e no combate à corrupção. A banca organizadora que realizará este certame será contratada ainda neste semestre, de acordo com a administração municipal. A prefeitura informou à reportagem no mês passado que seria o equivalente a 0,05% da folha de pagamento do município.

A assessoria de comunicação da Câmara informou que, no futuro, pode ser que o projeto se estenda também à Casa de Leis.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O reforço no controle interno foi proposto após a assinatura de um protocolo de intenções com o Ministério Público Estadual (MPES), representado pela promotora Maria Clara Mendonça Perim, da 13ª Promotoria de Justiça Cível da Serra.

"É um organismo que, de dentro, vai atuar para combater a corrupção, desvios, controlar a Lei de Responsabilidade Fiscal. E quanto mais qualificada é, mais força ela tem", afirmou a promotora.