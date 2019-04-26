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Rio de Janeiro

Câmara aprova continuidade do processo de impeachment de Crivella

Por 2 votos a 1, os vereadores decidiram que o processo deve prosseguir

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 19:57

Publicado em 

26 abr 2019 às 19:57
Câmara aprova continuidade do processo de impeachment de Crivella Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A comissão processante de impeachment da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, nesta sexta-feira (26), a continuidade do processo contra o prefeito Marcelo Crivella, acusado de irregularidades em contratos de publicidade em pontos de ônibus e relógios de rua, que teriam dado prejuízo superior a R$ 8 milhões.
Por 2 votos a 1, os vereadores decidiram que o processo deve prosseguir.
Votaram pela continuidade do processo os vereadores Willian Coelho (MDB) e Luiz Carlos Ramos Filho (Podemos). Votou contra o vereador Paulo Messina (PRB), que deixou a Secretaria da Casa Civil de Crivella e reassumiu sua vaga na Câmara de Vereadores para reforçar a base de apoio da prefeitura.
Agora a comissão dará sequência aos depoimentos e continua com as investigações sobre existência de interesse público na prorrogação do contrato de publicidade.
 

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