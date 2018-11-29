Calmo, Pezão pediu para tomar café da manhã antes de ser preso

O governador Luiz Fernando Pezão Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O governador Luiz Fernando Pezão estava calmo no momento da prisão, no início da manhã desta quinta-feira. Quatro procuradores da República, delegados e agentes da PF cumpriram o mandado de prisão no Palácio Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Ao governador, foi permitido que tomasse café antes de sair. A primeira-dama, Maria Lúcia, arrumou a mala de Pezão. Antes de ser levado pelos policiais, os dois se despediram.

Pezão foi levado para a sede da Polícia Federal, na Zona Portuária do Rio, no banco traseiro do terceiro carro de um comboio, uma Pajero preta. Ele estava de camisa escura e não estava algemado.

Os carros da PF deixaram o Palácio Laranjeiras, onde fica a residência oficial do governador, às 7h35m, e chegaram à sede da corporação às 7h50m, quase duas horas depois de anunciada a sua prisão.

Indagado sobre sua prisão, Pezão não quis fazer comentários ao descer do veículo que o transportou até a sede da PF.