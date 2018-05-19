Caldeira envia ofício a banco para impedir empréstimo na Serra

Rodrigo Caldeira Crédito: Facebook

O presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira (Rede), não reconheceu a aprovação do projeto de lei do Executivo Municipal que autoriza a prefeitura a receber um empréstimo de R$ 230 milhões da Caixa Econômica Federal. Um dia após a votação encabeçada por 12 vereadores fora do plenário, ele encaminhou à superintendência do banco um ofício no qual afirma que o projeto 74/2018, assim como a emenda n°10, permanecem sob avaliação do Poder Legislativo.

Caldeira havia marcado a votação do projeto e da emenda para o dia 4 de junho, rejeitando o pedido dos parlamentares da base do prefeito Audifax Barcelos (Rede) para que ela ocorresse na última quinta-feira (17), às 11 horas. Mas, diante da negativa do presidente, o grupo de vereadores que compõe a maioria da Câmara decidiu convocar uma sessão extraordinária no Centro de Convivência Para Idosos de Serra-Sede, onde aprovaram o projeto.

Participaram da votação: Luiz Carlos Moreira (PMDB), Cabo Porto (PSB), Quelcia (PSC), Guto Lorenzoni (PP), Alexandre Xambinho (Rede), Fabio Duarte (PDT), Geraldinho PC (PDT), Wellington Alemão, Miguel da Policlínica (PTC), Adilson de Novo Porto Canoa (PSL), Basílio da Saúde (PROS) e Robinho Gari (PV), o único membro da Mesa Diretora presente no local.

"ILEGAL"

Rodrigo Caldeira classifica a decisão como "truculenta" e a considera ilegal por descumprir o regimento da Câmara. "A sessão pode ser feita fora da Casa, mas desde que a presidência a convoque e eu não reconheci a data e nem o local", argumenta. De acordo com o presidente, a pressa na votação se deve a ambições políticas.

"Eles estão usando de má-fé contra a Presidência. Vejo que essa correria e truculência é para fins eleitorais por parte do prefeito e de alguns vereadores que serão candidatos", afirmou.

No ofício encaminhado ao superintendente da Caixa, Caldeira destaca que o processo está sub judice do Poder Legislativo da Serra e que foi enviado à Prefeitura "por expressa desobediência aos preceitos legais".

Ele explica que isso ocorre, pois o projeto de lei apresentava erros. "Nós já votamos esse projeto três ou quatro vezes e ele continha erros. Falta o impacto financeiro do empréstimo e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, enviamos à prefeitura para ele ser acertado".

Segundo Caldeira, a intenção do ofício é "mostrar que houve um erro que precisa ser corrigido". O texto do documento tem fins de cientificar o superintendente formalmente "a respeito do tema, tomando-se por base o poder geral da cautela, para que não haja alegação futura de desconhecimento de preceito legal".

Mas, o líder do governo da Câmara, Luiz Carlos Moreira, discorda. Ele argumenta que a convocação da sessão extraordinária ocorreu pois se trata de um projeto de "extrema necessidade para a Serra" e que "só pode ser votado até o dia 31 de maio, pois depois disso o governo federal ficará impedido de fazer empréstimos devido ao período eleitoral".

"Ele mesmo reconhece que o projeto é de extrema relevância. Então, por que deixou para votar em 4 de junho? Isso mostra claramente um jogo político para a eleição da Mesa Diretora da Câmara, em 2 de junho", refuta.

A Caixa Econômica Federal afirma que não irá se pronunciar sobre o assunto, pois se trata de um conteúdo protegido por sigilo bancário.

O PROJETO