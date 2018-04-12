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Rio de Janeiro

Cabral volta ao Rio e vai ficar preso no presídio de Bangu 8

Ex-governador foi beneficiado após decisão sa 2ª turma do STF

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 02:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 02:24
Sérgio Cabral durante depoimento ao juiz Sérgio Moro Crédito: Reprodução
Passados três meses desde sua transferência do Rio para Curitiba, o ex-governador Sérgio Cabral voltou na noite desta quarta-feira (11) a ocupar uma cela na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8). Ontem, por três votos a um, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o retorno de Cabral.
A ordem da nova transferência foi determinada pelo juiz Sergio Moro, que determinou que a viagem fosse feita sem algemas  na transferência em janeiro, Cabral foi algemado nas mãos e nos pés. A mudança para o Paraná havia sido determinada por Moro e pela juíza Caroline Vieira Figueiredo, do Rio, em duas decisões diferentes.
O relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes, também determinou a instauração de investigação para apurar o uso de algemas durante a transferência de Cabral do Rio para Curitiba.
"Alerte-o de que o transporte do preso deve ser realizado sem algemas, independentemente de eventuais riscos, já que assim determinado pela 2ª Turma do Egrégio STF", escreveu Moro ao determinar que a Polícia Federal seja comunicada com urgência sobre efetivação da transferência do ex-governador.
Alvo da Lava-Jato, ele tinha sido transferido em janeiro deste ano para o Complexo Médico-Penal em Pinhais, no Paraná, após suspeitas de regalias no presídio de Benfica  no armanezamento de comidas fora do cardápio, como camarões, bolinhos de bacalhau e queijos; e na doação suspeita de um equipamento audiovisual para a criação de uma sala de cinema. Durante os seis meses em que passou preso em Bangu 8, Cabral também recebeu privilégios.
No ano passado, imagens de câmeras de vigilância de Bangu 8, apreendidas pela Vara de Execuções Penais do Rio (VEP), mostraram que o ex-governador gozava de regalias incomuns entre os presos, tais como banho de sol e atividades ao ar livre estendidos, sempre circulando livremente na quadra, nos corredores e até fora da área reservada aos presos, além de receber encomendas não permitidas e visitas fora de hora. No fim de maio de 2017, Cabral e outros detentos foram transferidos para Benfica.
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
Preso desde novembro de 2016, Cabral já foi transferido duas vezes para Curitiba. A primeira vez foi em dezembro de 2016, e a segunda, em janeiro de 2018.
Em outubro de 2017, o ex-governador também teve uma transferência para presídio federal determinada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio e responsavel pelos processos da Operação Calicute, um desdobramento da Lava-Jato no estado. Cabral seria transferido para a penitenciária em Campo Grande (MS). Porém, No entanto, a transferência acabou negada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.
 

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