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Contratos

Cabral recebia propina em contratos do Into, diz operador financeiro

Carlos Miranda, em depoimento à justiça, afirmou que Côrtes e Cabral dividiam parte da propina pagas no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 17:44

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 17:44

O ex-governador Sérgio Cabral Crédito: Reprodução | TV Globo
Carlos Miranda, operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral, afirmou, em depoimento ao juiz Marcelo Bretas que Cabral e Sérgio Côrtes acertaram uma participação do ex-governador nas propinas pagas no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).
De acordo com o operador, ao ser nomeado secretário estadual de Saúde, Côrtes passou a receber uma parte da propina paga pelo empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, em contratos da pasta. Em contrapartida, ofereceu a Cabral parte da propina que recebia no Into.
"Houve um acerto de propina na saúde. Em contrapartida, o Sérgio Côrtes ofereceu ao Cabral uma parte da propina que recebia no Into", explicou.
Miranda também afirmou recolher recursos ilícitos oriundos de contratos da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), mas não soube dizer de quais contratos.
A delação premiada de um ex-aliado, reforçada por três gravações de conteúdo comprometedor entregues à força-tarefa do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, provocou a prisão do ortopedista Sérgio Côrtes, ex-secretário estadual de Saúde e braço-direito de Sérgio Cabral, do empresário Miguel Iskin, presidente da Oscar Iskin, uma das maiores distribuidoras de material médico do país, e de seu sócio, Gustavo Estellita Cavalcanti Pessoa.
Na delação, o advogado Cesar Romero Vianna, ex-subsecretário executivo da secretaria e ex-assessor da direção do Into, revelou que a prática de propina contaminou todos os gastos da Secretaria de Saúde. O esquema cobrava 10% de propina dos valores reembolsados. No caso da Secretaria, afirmou Romero, 5% eram reservados ao ex-governador Sérgio Cabral, 2% ao ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes, 1% para os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e 1% para a "máquina". Romero levava 1%.
A propina para Cabral era operada pelo ex-assessor Carlos Miranda, também preso na Calicute. Já o 1% para a "máquina" ficava a cargo do ex-secretário de governo do peemedebista, Wilson Carlos, também alvo da Lava-Jato.

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