Cabral foi mandado para cela solitária, diz defesa do ex-governador

Sérgio Cabral durante depoimento ao juiz Sérgio Moro Crédito: Reprodução

A defesa do ex-governador Sérgio Cabral (MBD) afirmou que ele foi enviado na manhã desta terça-feira (24) para o isolamento após uma fiscalização do Ministério Público Estadual (MP-RJ)l em Bangu 8, no Rio de Janeiro. O advogado Rodrigo Roca diz que Cabral foi vítima de uma arbitrariedade e que o promotor André Guilherme, ao chegar ao presídio por volta das 9h40, foi direto à cela do ex-governador.

O emedebista fica na mesma galeria em que estão o ex-secretário de Governo Wilson Carlos; Felipe Picciani, filho do deputado Jorge Picciani (MDB); e os deputados Edson Albertassi e Paulo Melo, ambos do MDB. A defesa do ex-governador afirma que, ao ingressar na ala, o promotor limitou-se a dizer detentos, todos de cabeça baixa e de frente para a parede. O advogado relata que Cabral retrucou, afirmando que não havia necessidade da medida.

Roca informou que vai entrar com uma representação por crime de abuso de autoridade e perante o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), além de uma ação indenizatória pessoal contra o promotor.