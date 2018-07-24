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Rio de Janeiro

Cabral foi mandado para cela solitária, diz defesa do ex-governador

Advogado de Sérgio Cabral afirma que houve arbitrariedade de promotor que fez fiscalização no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24)

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 18:43
Sérgio Cabral durante depoimento ao juiz Sérgio Moro Crédito: Reprodução
A defesa do ex-governador Sérgio Cabral (MBD) afirmou que ele foi enviado na manhã desta terça-feira (24) para o isolamento após uma fiscalização do Ministério Público Estadual (MP-RJ)l em Bangu 8, no Rio de Janeiro. O advogado Rodrigo Roca diz que Cabral foi vítima de uma arbitrariedade e que o promotor André Guilherme, ao chegar ao presídio por volta das 9h40, foi direto à cela do ex-governador.
O emedebista fica na mesma galeria em que estão o ex-secretário de Governo Wilson Carlos; Felipe Picciani, filho do deputado Jorge Picciani (MDB); e os deputados Edson Albertassi e Paulo Melo, ambos do MDB. A defesa do ex-governador afirma que, ao ingressar na ala, o promotor limitou-se a dizer detentos, todos de cabeça baixa e de frente para a parede. O advogado relata que Cabral retrucou, afirmando que não havia necessidade da medida.
Roca informou que vai entrar com uma representação por crime de abuso de autoridade e perante o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), além de uma ação indenizatória pessoal contra o promotor.
O GLOBO entrou em contato com o promotor por meio da assessoria de imprensa do MP do Rio, mas ainda não obteve resposta.
> Gilmar manda soltar ex-secretário e operador de Cabral

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