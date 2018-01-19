Cabral é transferido para Curitiba após decisão da Justiça

Cabral já foi condenado quatro vezes na primeira instância do Judiciário, com sentenças somando 87 anos e quatro meses de prisão Crédito: Antonio Cruz | ABr

O ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) foi transferido no fim da tarde desta quinta-feira (18) para Curitiba. O peemedebista deixará o Rio em uma aeronave da Polícia Federal rumo à capital paranaense e passará a primeira noite na Superintendência Regional da PF no Paraná porque o Complexo Médico de Pinhais não recebe presos durante a noite. Somente na manhã de sexta-feira, deve ser encaminhado ao presídio.

Os juízes Sergio Moro, de Curitiba, e Caroline Vieira Figueiredo, do Rio, determinaram a transferência do ex-governador da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, para o presídio no Paraná. No Complexo Médico de Pinhais, na Grande Curitiba, há uma ala já ocupada por outros presos da Operação Lava-Jato.

Moro afirma que se o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, entender que a transferência não é pertinente no momento, ele poderá ser informado e reavaliar a decisão. No entanto, logo em seguida, a juíza substituta da 7ª Vara Federal Criminal do Rio deu a decisão. Bretas está de férias. Os pedidos para a transferência de Cabral foram feitos pelo Ministério Público em Curitiba e no Rio. Por isso, duas decisões de juízes diferentes.

Reportagem publicada pelo GLOBO nesta quinta-feira (18) mostra que o ex-governador tinha direito a regalias dentro do presídio. Por isso, o Ministério Público pediu que ele fosse transferido para Curitiba.

Cabral foi preso preventivamente em 17 de novembro de 2016, quando foram cumpridos mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal de Curitiba e do Rio de Janeiro, na operação Calicute, coordenada pelo MPF nos dois estados.

Cabral já foi condenado quatro vezes na primeira instância do Judiciário, com sentenças somando 87 anos e quatro meses de prisão. Três dessas decisões vieram de Bretas e uma de Moro. O ex-governadorl ainda aguarda a decisão da Justiça em 16 processos, e eventuais condenações podem aumentar o somatório das penas e obrigá-lo a cumprir os 30 anos de prisão em regime fechado.

Entre as irregularidades o MP registrou entrega a Cabral de envelope com cédulas e visitas em dias em que elas não são permitidas. Uma das pessoas que visitaram Cabral em dia não permitido aos demais presos foi o deputado federal Marco Antonio Neves Cabral, filho do ex-governador.

DEZENAS DE PROCESSOS

Em outro dos casos mais recentes contra o político, na Operação "C'est Fini", há a suspeita de recebimento de propina da empreiteira Oriente e do empresário Georges Sadala, sócio de uma das empresas que operavam o serviço Rio Poupa Tempo. Em troca, segundo os procuradores, as firmas conquistavam contratos com o governo.