Cabral é levado a IML de Curitiba com algemas nas mãos e nos pés

Sérgio Cabral Crédito: Divulgação

Após passar a noite na carceragem da Polícia Federal (PF) em Curitiba, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral fez exame de corpo de delito na manhã desta sexta-feira. Ele chegou por volta das 10h45 no Instituto Médico Legal (IML) e deixou a viatura da PF com as mãos e os pés algemados.

Cabral deve sair do IML com destino ao Complexo Médico Penal (CMP), onde já estão outros presos da Lava Jato. Ele não pode ir para o presídio assim que chegou à capital paranaense porque a unidade não recebe presos durante a noite.

O ex-governador deixou o presídio de Benfica no fim da tarde de quinta-feira.