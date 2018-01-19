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Lava Jato

Cabral é levado a IML de Curitiba com algemas nas mãos e nos pés

Após noite na carceragem da PF, ex-governador fez exame de corpo de delito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 13:58

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 13:58

Sérgio Cabral Crédito: Divulgação
Após passar a noite na carceragem da Polícia Federal (PF) em Curitiba, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral fez exame de corpo de delito na manhã desta sexta-feira. Ele chegou por volta das 10h45 no Instituto Médico Legal (IML) e deixou a viatura da PF com as mãos e os pés algemados.
Cabral deve sair do IML com destino ao Complexo Médico Penal (CMP), onde já estão outros presos da Lava Jato. Ele não pode ir para o presídio assim que chegou à capital paranaense porque a unidade não recebe presos durante a noite.
O ex-governador deixou o presídio de Benfica no fim da tarde de quinta-feira.
Os juízes Sergio Moro, de Curitiba, e Caroline Vieira Figueiredo, do Rio, determinaram a transferência do ex-governador da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, para o presídio no Paraná. No Complexo Médico de Pinhais, na Grande Curitiba, há uma ala já ocupada por outros presos da Operação Lava Jato.

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