Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Comportamento exemplar'

Cabral é autorizado a receber família e ter TV em cela

Ex-governador terá acesso a comida, rádio e TV 20 polegadas em presídio do Paraná
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 15:01

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 15:01

Sérgio Cabral chega ao Instituto Médico Legal de Curitiba na manhã desta sexta-feira para realizar exame de corpo de delito Crédito: Divulgação
Quinze dias após ser transferido para Curitiba, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral deixou nesta sexta-feira a triagem do Complexo Médico Penal (CMP), na região metropolitana de Curitiba, onde ficam alguns do presos da Operação Lava-Jato. Segundo o diretor-geral do Departamento Penitenciário (Depen) do Paraná, Luiz Alberto Cartaxo, o comportamento de Cabral tem sido "exemplar".
O político foi transferido ao Paraná em 19 de janeiro, acusado de ter construído uma rede de privilégios no presídio de Benfica, no Rio.
Já no Paraná, durante a triagem, Cabral ficou sozinho em uma cela de 12 metros quadrados, sem direito a receber familiares, tomar sol ou assistir à TV. Em geral, esse procedimento leva 30 dias, mas se o preso se comportar bem, o tempo pode ser reduzido pela metade.
Agora que passou para o convívio com os demais presos, o ex-governador está autorizado a se encontrar com familiares, tomar banho de sol com outros presos e receber comida que vem de fora do presídio, conhecido como "sacola". Na cela, ele poderá ouvir rádio e assistir a uma TV de 20 polegadas.
 A partir de hoje (Cabral) vai para o convívio (com outros presos). Por enquanto, vai ficar em uma cela sozinho, aguardando chegada de outros presos  afirmou Cartaxo.
Ao pedir a transferência de Cabral para o Paraná, o Ministério Público apurou que, no presídio de Benfica, o ex-governador tinha uma série de regalias: visitas fora dos horários determinados; instalação de um equipamento de som (home theater); presença de equipamentos de musculação; disponibilidade de alimentos em condições fora das determinadas; remédios sem prescrição; livre circulação pelo presídio; e acesso a entregas externas.
Na última quarta-feira, a Justiça Federal aceitou a 21ª denúncia contra Cabral, desta vez por um esquema de lavagem de dinheiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados