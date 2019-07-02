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Cabral diz que Paes recebeu R$ 6 milhões de empresário em 2008

Paes diz que doações foram declaradas e devidamente aprovadas pela Justiça Eleitoral

Publicado em 

02 jul 2019 às 10:44

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 10:44

Eduardo Paes Crédito: Divulgação
O ex-governador Sérgio Cabral (MDB) afirmou nesta segunda-feira (1), à Justiça Federal que o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (MDB) recebeu R$ 6 milhões em caixa dois (doações não registradas) do empresário Arthur Soares Filho, conhecido como Rei Arthur, para sua campanha à reeleição em 2008.
Preso desde novembro de 2016 e condenado a quase 200 anos de prisão por liderar um esquema de propinas durante suas duas gestões, Cabral disse que o empresário teria sido recompensado com contratos direcionados no Centro de Operações Rio, mantido pela prefeitura, e no Centro de Diagnóstico por Imagem (Rio Imagem), gerido pelo Estado.
Em nota, Paes afirmou que "todas as doações feitas para as campanhas sempre foram realizadas de forma voluntária e espontânea. As doações foram declaradas e devidamente aprovadas pela Justiça Eleitoral". A defesa de Arthur Soares Filho não foi localizada até a conclusão desta edição

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