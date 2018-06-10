Brasis opostos na mesma rua

Além de reunir grandes multidões, os manifestantes dos movimentos pelas eleições diretas (1984), pela retirada de Fernando Collor (1992) e pela saída de Dilma Rousseff (2015) tinham propósitos comuns, caminhavam na mesma direção. A novidade que 2013 trouxe foi justamente a possibilidade de protesto contra o que cada um bem quisesse. E aí no mesmo espaço, juntos e misturados, repudiava-se o PT e o PSDB, o excesso e a falta de Estado, os progressistas e os conservadoristas. A insatisfação unia todos os grupos, cada um com a sua. Com tudo isso, obviamente, a percepção das pessoas que tomaram as ruas cinco anos atrás a respeito dos resultados dos protestos é bastante diversa. Em alguns casos antagônica.

O enfermeiro Vilherme Leite pensava que 2013 definiria uma grande transformação positiva no país. Frustrou-se com o desfecho. Crédito: Carlos Alberto Silva

Na época, a produtora de eventos Naiara Abdalla era estudante e fazia parte do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Para ela, a partir de 2013 as pessoas perceberam que ocupar as ruas poderia ser uma ferramenta para reivindicar espaços.

Não foi um movimento único. Cada um levava o seu cartaz. Tinha gente que pedia redução da maioridade penal, tinha gente que era contra, tinha quem pedisse intervenção militar, enquanto outros queriam reforma política. Acho que independentemente da revolta de cada um, 2013 ensinou que se as pessoas se mobilizam, é possível conseguir algumas conquistas, avaliou.

O estudante Haimon Verly também estava nas ruas em 2013 Crédito: Marcelo Prest

O cientista social Rafael Miranda, mais conhecido como Feijão, participou de boa parte dos atos que foram marcados durante junho e julho daquele ano. Ele conta que participava de protestos desde 2005, que costumavam definir as reivindicações e a forma de atuação previamente, em assembleias. Mas, a partir de 2013, tudo mudou.

Naquele momento os movimentos sociais que sempre foram atores principais nas lutas por direitos se tornaram coadjuvantes. Não era normal irmos para a rua sem uma bandeira e sem carro de som. O que uniu as pessoas em 2013 foi o sentimento que as coisas precisavam melhorar. Como o governo do PT na época tinha uma maior preocupação com os movimentos sociais, eles aumentaram o número de editais e recursos para que esses pudessem acessar, isso permitiu muitos avanços, mas também tirou muitas lideranças das bases, enfraquecendo os movimentos e os tornando muito institucionais, analisou.

Indignação

O enfermeiro Vilherme Leite viu nos atos de 2013 uma oportunidade de colocar sua indignação para fora. Estava otimista sobre grandes transformações sociais. Filiou-se a um partido, disputou as eleições de 2014 e de 2016. Ficou frustrado ao ver que as vagas que pretendia acabaram com as mesmas figuras de sempre.

Foi um pequeno despertar, mas que não adiantou muita coisa. Fomos às ruas pedindo algumas coisas que eram válidas, como a moralização da política, mas de lá pra cá isso não foi visto. É uma sensação de tempo perdido Vilherme Leite, enfermeiro

Foi um pequeno despertar, mas que não adiantou muita coisa. Fomos às ruas pedindo algumas coisas que eram válidas, como a moralização da política, mas de lá pra cá isso não foi visto. É uma sensação de tempo perdido, comentou.

Vilherme foi às ruas em 2013 e continuou até o início dos protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff. Depois, ele achou melhor não continuar participando daquilo.

No final, já estava na dúvida se era o certo mesmo a se fazer. A chapa Dilma-Temer tinha que sair. Não saiu. Mudaram os nomes, mas pouca coisa mudou. Algumas até pioraram, avaliou o enfermeiro.

A dentista Catarina do Prado Riva (na foto do início da reportagem) é menos pessimista. Ela é mais uma que perdeu a conta de quantos protestos participou a partir de 2013 e mais um exemplo de que boa parte do grupo que foi reivindicar a saída de Dilma em 2015 já estava na rua dois anos antes.

Continuei indo porque sou patriota, acredito no Brasil. Não sou uma pessoa passiva. Se tivesse que voltar, pacificamente, eu voltaria. Eu poderia ir embora do país, mas acredito nele. Acredito que as pessoas podem mudar as coisas. Acho que houve uma união maior dos cidadãos. Foi uma grande decepção Dilma ter ganhado. Aí fui com mais gosto ainda pedir o impeachment, afirmou.

REVOLTA DIGITAL

Não que os protestos de 2013 tenham sido os primeiros a serem convocados pelas redes sociais, mas foi a partir daquele ano que a internet passou a ter um papel de maior destaque na forma de as pessoas se organizarem.

A gente começou a receber pelo Facebook as imagens da repressão policial em São Paulo. Surgiram grupos de transmissão ao vivo dentro dos protestos. Aquelas imagens incentivaram as manifestações nas capitais e dali se espalharam para outras cidades, lembrou o estudante de Direito, Haimon Verly.

Se antes muitos atos ficavam restringidos a quem participasse de algum movimento social, as redes sociais foram fundamentais para diversificar os perfis dos manifestantes.

Muitas pessoas passaram a se afastar os movimentos, por achar que aquilo centralizaria numa bandeira partidária. As coisas passaram a ser mais horizontais e ao mesmo tempo sem controle sobre algumas situações. E aí veio o movimento dos caminhoneiros que ao mesmo tempo que entram de greve, pedem pautas como a intervenção militar. Fazem as coisas não terem sentidos na luta, analisou o cientista social Rafael Miranda, o Feijão, que participou dos protestos naquele ano.

Para Haimon, a partir dali as pessoas passaram a se posicionar mais nas redes sociais.