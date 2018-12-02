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Próximo dos EUA

Brasil não será mais um País socialista, diz Eduardo Bolsonaro

Eduardo fez uma viagem aos EUA na semana passada

Publicado em 02 de Dezembro de 2018 às 15:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2018 às 15:22
Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL Crédito: Reprodução/ Facebook Eduardo Bolsonaro
O Brasil não vai ser um País socialista e não deve aceitar o resultado das eleições venezuelanas, afirmou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro.
"Não vamos mais ser um país socialista e estamos contentes em ficar mais próximos dos EUA", disse o deputado, que concedeu entrevista neste final de semana à rede de TV norte-americana Fox News. "Vamos buscar não reconhecer a última eleição na Venezuela", acrescentou, citando supostos problemas de comparecimento às urnas.
Eduardo fez uma viagem aos EUA na semana passada, onde participou, entre outros eventos, da festa de aniversário de Steve Bannon, ex-estrategista de campanha de Donald Trump. Na entrevista à Fox News, o parlamentar reiterou ainda o desejo de seu pai de transferir, assim como pretende o presidente dos EUA, a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.

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