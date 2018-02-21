Brasil atinge pior posição em ranking de percepção da corrupção

O Brasil obteve o pior resultado histórico no Índice de Percepção da Corrupção (IPC), calculado anualmente pela ONG Transparência Internacional. Em termos absolutos, a nota do Brasil desceu 3 pontos, para 37. Pela análise da Transparência, a nota 100 significa elevada percepção de integridade e a 0, alta percepção de corrupção.

Relativamente, o Brasil caiu para a posição 96, entre 180 países analisados. São 17 posições abaixo do patamar que o país se encontrava no ano passado. Segundo o relatório, divulgado nesta quarta-feira (20), é tanto a pior pontuação absoluta quanto a pior posição relativa desde 2012, ano em que a metodologia atual começou a ser aplicada no cálculo do IPC.

Em comparação com a avaliação divulgada ano passado, 81 países aumentaram sua pontuação absoluta, 33 ficaram estáveis e 62 países sofreram piora em suas notas, inclusive o Brasil. Com esse último resultado, o Brasil fica atrás de países como Timor Leste, Sri Lanka, Burkina Faso, Ruanda e Arábia Saudita.

Protesto contra corrupção na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Arquivo

VAI E VOLTA

No IPC do ano passado, o Brasil havia obtido melhora absoluta na nota e segundo a ONG parecia apontar para a entrada numa fase virtuosa. "O resultado negativo deste ano acende o alerta de que a luta da sociedade brasileira contra a corrupção pode, de fato, estar em risco", diz a nota de divulgação do relatório.

O IPC deste ano se baseia em 13 fontes de dados de 12 instituições para agregar dados que tratam das percepções de profissionais do mercado e especialistas sobre o nível de corrupção no setor público. A redação das perguntas usadas para coletar os dados ainda captura o acesso garantido à sociedade civil a informações de caráter público e proteção legal a denunciantes, jornalistas e investigadores, quando reportam casos de propina e corrupção.

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES

Simultaneamente ao divulgamento do IPC, a Transparência Internacional lançou em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) um conjunto de projetos de lei, PECs e resoluções administrativas com o nome de Novas Medidas contra a Corrupção. Ao todo são mais de 80 proposições. Ele agrega mais de 80 projetos de lei.

"A construção se iniciou com a compilação de propostas existentes e das melhores práticas internacionais. Em seguida, foram consultadas mais de 300 instituições brasileiras. Este conjunto de propostas foi levado à análise e adaptações das equipes da Transparência Internacional e da FGV Direito Rio e contou com contribuições de dezenas de especialistas brasileiros", diz a ONG em nota. Entre os especialistas estão integrantes do Judiciário e do Ministério Público.

A ONG considera o conjunto de propostas como um passo além das 10 Medidas contra a Corrupção, campanha do Ministério Público Federal (MPF) que angariou mais de dois milhões de assinaturas, mas que segundo a ONG teve algumas propostas consideradas por importantes segmentos da sociedade brasileira como excessivas e problemáticas".

"Houve desacordo e insatisfação com medidas que poderiam ter seu uso perigosamente deturpado e outras que limitavam recursos da defesa de réus."

Ainda segundo a ONG, outro aprendizado a partir da campanha do MPF é que as propostas não podem ter apenas a perspectiva de uma só instituição e que, por isso, o conjunto das medidas legislativas ficará aberto para consulta pública durante 30 dias. As pessoas poderão comentar, criticar e enviar sugestões de mudança para cada uma delas.