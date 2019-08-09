Bolsonaro vê Moro sem a 'caneta' de juiz e poder Crédito: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro defendeu na quinta-feira (8), que o governo não dê prioridade à principal proposta do ministro da Justiça, Sérgio Moro , o pacote anticrime , para não atrapalhar medidas econômicas em discussão no Congresso. Em um recado ao auxiliar, que já foi tratado como "superministro", o presidente afirmou que Moro precisa ter "paciência", pois não tem mais a "caneta na mão" como na época em que era magistrado. A declaração surpreendeu até mesmo aliados e acentuou o desgaste do ex-juiz da Lava Jato , que tem sofrido derrotas sucessivas na Câmara.

"O Moro está vindo de um meio onde ele decidia com uma caneta na mão. Agora, não temos como decidir de forma unilateral e temos que governar o Brasil", disse Bolsonaro pela manhã, ao deixar o Palácio da Alvorada . "O ministro Moro vem da Justiça, mas não tem poder, não julga mais ninguém. Entendo a angústia dele, de querer que o projeto vá para frente, mas nós temos que combater aí, diminuir o desemprego, fazer o Brasil andar."

Segundo a reportagem apurou, a declaração surpreendeu o ministro, que passa por um momento de fragilidade após ter supostas mensagens trocadas com integrantes da Lava Jato divulgadas pelo site The Intercept Brasil. De acordo com a publicação, as conversas sugerem conluio do então juiz do caso com procuradores. Moro nega irregularidades e tem afirmado não ser possível atestar a autenticidade do que foi divulgado.

Bolsonaro já havia indicado descontentamento com o auxiliar em outros episódios. No mês passado, o presidente advertiu publicamente Moro ao afirmar que o ministro não poderia destruir provas da Operação Spoofing , que investiga a invasão de aparelhos de autoridades.

Palácio do Planalto - já havia sido considerada um desprestígio a Moro. Agora, a ideia no governo é vincular o Coaf ao Banco Central. A própria transferência do órgão do Ministério da Justiça para o da Economia - decidida pelo Congresso, mas com aval do- já havia sido considerada um desprestígio a Moro. Agora, a ideia no governo é vincular o Coaf ao Banco Central.

'PATRIMÔNIO'

De acordo com auxiliares de Bolsonaro, mesmo que movimentações recentes de Moro tenham desagradado ao Palácio, o presidente sabe o peso político e o apoio popular que o ex-juiz tem. Moro é considerado um "patrimônio" no combate à corrupção e peça fundamental no governo. Por isso, assessores afirmam não haver qualquer intenção de "fritá-lo".

Numa tentativa de contornar o mal-estar causado pelas declarações da manhã, à noite Bolsonaro levou Moro para a sua "live" semanal e pediu que o ministro explicasse o seu pacote anticrime. O convite ao ministro foi feito em cima da hora. Na transmissão ao vivo, o presidente afirmou que iria procurar parlamentares para que analisem a proposta, mas evitou dizer que daria prioridade. "Vamos tratar desse assunto com a velocidade e responsabilidade que nós todos poderemos ter", disse Bolsonaro.

PACOTE

Ao aceitar ser ministro, Moro abandonou 22 anos de carreira na magistratura pela possibilidade de, segundo ele, aperfeiçoar a legislação de combate à corrupção no País. Seu pacote anticrime, apresentado ao Congresso em fevereiro, reúne algumas das bandeiras da Lava Jato, como a prisão após condenação em segunda instância.

Para o relator do pacote na Câmara e líder da bancada da bala, deputado Capitão Augusto (PL-SP) , a falta de prioridade às propostas de Moro causa estranheza. "Fiquei surpreso, não estava esperando isso. Estamos aguardando o ano todo a nossa vez, e estávamos achando que seria agora", afirmou.

O recado de Bolsonaro acontece menos de uma semana após Moro ter pedido a Maia, em café da manhã, para acelerar a discussão das propostas. Em fevereiro, quando o ministro apresentou suas medidas, o presidente da Câmara decidiu criar um grupo de trabalho para analisar previamente a junção das propostas a outros projetos que já tramitavam na Casa. A iniciativa irritou Moro, que chegou a trocar farpas publicamente com Maia.