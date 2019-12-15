Bolsonaro vai vetar aumento de pena para injúria na internet

Ao deixar o Palácio da Alvorada, na manhã deste domingo, o presidente afirmou: "Vou vetar aquele artigo que fala em triplicar a pena para crimes na internet, de injúria, calúnia, difamação. Internet é território livre. Eu quero a liberdade de imprensa. Ninguém mais do que eu sou atacado na internet, não é por isso que vou querer achar que tem que criminalizar.