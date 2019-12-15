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Lei anticrime

Bolsonaro vai vetar aumento de pena para injúria na internet

Projeto prevê que punição para crimes de injúria na internet seja triplicada. A lei foi aprovada na última semana no Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 18:10

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 18:10

Jair Bolsonaro, presidente da República  Crédito: EBC
O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (15) que vai vetar o artigo que triplica a pena para crimes de injúria cometidos pela internet. A medida está prevista no projeto de lei anticrime, que foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional.

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Ao deixar o Palácio da Alvorada, na manhã deste domingo, o presidente afirmou: "Vou vetar aquele artigo que fala em triplicar a pena para crimes na internet, de injúria, calúnia, difamação. Internet é território livre. Eu quero a liberdade de imprensa. Ninguém mais do que eu sou atacado na internet, não é por isso que vou querer achar que tem que criminalizar.
Ainda segundo Bolsonaro, outros possíveis vetos serão discutidos com os ministros do governo.

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