Bolsonaro vai vetar aumento de pena para injúria na internet

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (15) que vai vetar o artigo que triplica a pena para crimes de injúria cometidos pela internet. A medida está prevista no projeto de lei anticrime, que foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional.
Ao deixar o Palácio da Alvorada, na manhã deste domingo, o presidente afirmou: "Vou vetar aquele artigo que fala em triplicar a pena para crimes na internet, de injúria, calúnia, difamação. Internet é território livre. Eu quero a liberdade de imprensa. Ninguém mais do que eu sou atacado na internet, não é por isso que vou querer achar que tem que criminalizar.
Ainda segundo Bolsonaro, outros possíveis vetos serão discutidos com os ministros do governo.