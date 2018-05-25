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'Só sei marchar'

Bolsonaro vai ao Nordeste para festa de São João, mas não quer dançar

Presidenciável vai intensificar agendas na região nas próximas semanas

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 12:11
Deputado Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
O pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL-RJ) vai ampliar sua agenda no Nordeste nas próximas semanas e pretente coroar o giro com a presença em Campina Grande (PB) na festa que se autodenomina como O Maior São João do Mundo. O presidenciável, porém, já avisa que não pretende entrar nas danças juninas.
 Tenho quadril duro, só sei marchar afirmou, rindo, ao GLOBO.
A intensificação das agendas no Nordeste faz parte de uma estratégia eleitoral do grupo que vê espaço para crescimento após a prisão e a inelegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos coordenadores da campanha, o deputado Fernando Francischini (PSL-PR) ressalta que pesquisas já mostrariam um empate em alguns estados nordestinos entre Bolsonaro e Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará.
As agendas do pré-candidato do PSL são fechadas com pouca antecedência, mas a equipe já discute a presença do parlamentar em Recife (PE) e Maceió (AL) nas próximas semanas. O deputado esteve na quinta-feira em Salvador (BA) e na semana passada em Natal (RN).
Uma estratégia é mobilizar apoiadores para a recepção no aeroporto. Ontem, na capital baiana, centenas de pessoas receberam o candidato, que discursou em cima da carroceria de um carro com um megafone.
O parlamentar tem procurado amenizar o discurso para ampliar o alcance do seu potencial eleitoral.
 Meu pavio foi curto no passado, cresceu agora  disse.
Além do auxílio econômico de Paulo Guedes, que dá um verniz liberal, a intenção é ampliar as áreas de abrangências de suas falas. Um dos discursos que pretende adotar é de descentralização da gestão, com o lema Menos Brasília, Mais Brasil.

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