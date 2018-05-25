Bolsonaro vai ao Nordeste para festa de São João, mas não quer dançar

O pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL-RJ) vai ampliar sua agenda no Nordeste nas próximas semanas e pretente coroar o giro com a presença em Campina Grande (PB) na festa que se autodenomina como O Maior São João do Mundo. O presidenciável, porém, já avisa que não pretende entrar nas danças juninas.
Tenho quadril duro, só sei marchar afirmou, rindo, ao GLOBO.
A intensificação das agendas no Nordeste faz parte de uma estratégia eleitoral do grupo que vê espaço para crescimento após a prisão e a inelegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos coordenadores da campanha, o deputado Fernando Francischini (PSL-PR) ressalta que pesquisas já mostrariam um empate em alguns estados nordestinos entre Bolsonaro e Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará.
As agendas do pré-candidato do PSL são fechadas com pouca antecedência, mas a equipe já discute a presença do parlamentar em Recife (PE) e Maceió (AL) nas próximas semanas. O deputado esteve na quinta-feira em Salvador (BA) e na semana passada em Natal (RN).
Uma estratégia é mobilizar apoiadores para a recepção no aeroporto. Ontem, na capital baiana, centenas de pessoas receberam o candidato, que discursou em cima da carroceria de um carro com um megafone.
O parlamentar tem procurado amenizar o discurso para ampliar o alcance do seu potencial eleitoral.
Meu pavio foi curto no passado, cresceu agora disse.
Além do auxílio econômico de Paulo Guedes, que dá um verniz liberal, a intenção é ampliar as áreas de abrangências de suas falas. Um dos discursos que pretende adotar é de descentralização da gestão, com o lema Menos Brasília, Mais Brasil.