Bolsonaro vai ao Nordeste para festa de São João, mas não quer dançar

Deputado Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

O pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL-RJ) vai ampliar sua agenda no Nordeste nas próximas semanas e pretente coroar o giro com a presença em Campina Grande (PB) na festa que se autodenomina como O Maior São João do Mundo. O presidenciável, porém, já avisa que não pretende entrar nas danças juninas.

 Tenho quadril duro, só sei marchar afirmou, rindo, ao GLOBO.

A intensificação das agendas no Nordeste faz parte de uma estratégia eleitoral do grupo que vê espaço para crescimento após a prisão e a inelegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos coordenadores da campanha, o deputado Fernando Francischini (PSL-PR) ressalta que pesquisas já mostrariam um empate em alguns estados nordestinos entre Bolsonaro e Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará.

As agendas do pré-candidato do PSL são fechadas com pouca antecedência, mas a equipe já discute a presença do parlamentar em Recife (PE) e Maceió (AL) nas próximas semanas. O deputado esteve na quinta-feira em Salvador (BA) e na semana passada em Natal (RN).

Uma estratégia é mobilizar apoiadores para a recepção no aeroporto. Ontem, na capital baiana, centenas de pessoas receberam o candidato, que discursou em cima da carroceria de um carro com um megafone.

O parlamentar tem procurado amenizar o discurso para ampliar o alcance do seu potencial eleitoral.

 Meu pavio foi curto no passado, cresceu agora  disse.