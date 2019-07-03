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São Paulo

Bolsonaro: União entre Executivo e Legislativo é chave para sucesso

A declaração foi feita durante a cerimônia no Comando Militar do Sudeste. Segundo o presidente, o pacto entre os Poderes deve ser feito para a votação de matérias

Publicado em 

03 jul 2019 às 17:18

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 17:18

O Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Comando Militar do Sudeste, em São Paulo Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira (03) que a união entre Executivo e Legislativo é a chave para o sucesso do Brasil. Segundo ele, os dois Poderes devem dar exemplo e construir um país melhor para todos. As declarações foram feitas em São Paulo, durante a cerimônia no Comando Militar do Sudeste.
Bolsonaro iniciou o discurso com agradecimentos, incluindo os integrantes do Legislativo. “Obrigado parlamentares, deputados e senadores, que entendem, assim como o Executivo, que a nossa união é a chave do sucesso do nosso Brasil”.
De acordo com o presidente, o Executivo e o Legislativo não precisam de pacto assinado no papel. “O pacto que precisamos com o Poder Legislativo e Executivo é o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos proposições que fujam do populismo”, disse.
“O que podemos fazer com a nossa união é um Brasil melhor para todos. Isso tem que sair do papel, tem que sair do discurso fácil de político. Nós temos que dar exemplo, Executivo e Legislativo. E daremos exemplo, para o Brasil realmente chegar ao local dos sonhos de todos nós”.
No discurso, Bolsonaro disse também que o povo brasileiro é mais importante que qualquer instituição nacional e que ele deve lealdade absoluta somente à população. “Não existe orgulho e satisfação maior que chegar à função que tenho no momento. Devo isso a vocês, povo brasileiro, que são muito mais importantes que qualquer instituição nacional. Vocês que conduzem nosso destino. A vocês, povo brasileiro, e somente a vocês, eu devo lealdade absoluta. Contem comigo, porque eu sei que conto com vocês”, disse.
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Ao se dirigir aos militares, o presidente fez uma referência à reforma da Previdência, afirmando que é necessário "sacrifício" de todos para colher bons resultados no futuro.
“A reforma da Previdência atenderá a todos. Fiquem tranquilos, meus colegas das forças auxiliares, o sacrifício tem que ser dividido para todos, para que possamos colher os frutos lá na frente”, disse Bolsonaro.
REUNIÃO DO G20 
Bolsonaro citou a recente viagem ao Japão, onde comandou a comitiva brasileira que participou da reunião do G20, e disse que o governo brasileiro demonstrou que o país é independente e tem autonomia. “É um país que não será subjugado ou tutelado por quem quer que seja”, afirmou.
Ele voltou a comemorar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e disse que isso iria ocorrer quando o "grande bloco da América do Sul não mais se pautasse pelo viés ideológico e, sim, pelo viés do livre comércio”.
> G20 fala em 'intensificação de tensões comerciais e geopolíticas'
MUDANÇA DO SUDESTE 
A cerimônia desta quarta-feira (03) marcou a passagem do Comando Militar do Sudeste para o general Marcos Antonio Amaro dos Santos. Ele substitui o general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, que deixa o posto para assumir o cargo de ministro na Secretaria de Governo da Presidência da República.
O presidente Bolsonaro deu boas-vindas ao general Luiz Eduardo Ramos e disse que ele terá sob o comando um dos ministérios mais importantes, responsável por fazer a articulação com o parlamento. “Tenho certeza que com a presença, seu passado de assessor parlamentar, ajudaremos a resgatar a credibilidade de nossas instituições”, ressaltou.

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