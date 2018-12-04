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Atribuições

Bolsonaro terá 'assessoria especial' para cuidar de redes sociais

Onyx Lorenzoni disse ainda que parte da Secom relativa a assuntos de governo continuará na Secretaria-Geral; a secretaria tem sido uma das áreas de disputadas no novo governo

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 02:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 02:20
Jair Bolsonaro Crédito: Agência Brasil
O ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, informou nesta segunda-feira (3) que o presidente eleito Jair Bolsonaro terá uma assessoria especial de comunicação quando assumir o cargo.
A assessoria especial será um órgão subordinado à Presidência da República e independente da atual Secretaria Especial de Comunicação (Secom). Entre as atribuições, estará a gestão das redes sociais de Bolsonaro, além de atendimento à imprensa sobre assuntos relacionados diretamente ao presidente eleito.
A Secom tem sido uma das áreas de disputadas no novo governo, chegando a provocar discórdia entre o vereador no Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente eleito e que coordenou a campanha nas mídias sociais, e o futuro ministro Bebianno.
Por causa das disputas, Carlos deixou Brasília há alguns dias anunciando que estava se afastando da sua atuação neste setor. Apesar das polêmicas, Bolsonaro ainda quer convencer o filho, de alguma forma, mesmo que no Rio de Janeiro, a continuar ajudando no comando das postagens das redes sociais. Por isso, o governo quer reduzir o tamanho da Secom e focar os trabalhos na área digital.
A atual Secom continuará sob o comando da Secretaria-Geral da Presidência, que será comandada por Gustavo Bebianno, mas tratará apenas dos assuntos de governo.
Na semana passada, o presidente eleito disse que o general da reserva Floriano Peixoto Vieira Neto poderá ir para a Secom. Hoje, Onyx Lorenzoni não deixou claro qual será a função de Floriano, mas lembrou que o general já é da equipe de transição e lida com a área de comunicação. A ideia é que o general possa cuidar dos contratos de publicidade do governo, área que gera preocupação entre a equipe presidencial.
Segundo Onyx, ainda não está definido quem será o porta-voz de Bolsonaro. A senadora Ana Amélia (PP-RS) é cotada para o cargo.

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