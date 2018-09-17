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Política

Bolsonaro tem quadro estável e segue na unidade semi-intensiva

Há dez dias, Bolsonaro recebeu um golpe de faca no abdômen
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 09:25

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 09:25

Jair Bolsonaro faz transmissão ao vivo no Facebook Crédito: Reprodução
O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) permanece internado na unidade semi-intensiva, com quadro clínico estável e sem intercorrências, de acordo com o boletim mais recente do Hospital Israelita Albert Einstein, divulgado no fim da tarde deste domingo (16).
O boletim informou também que Bolsonaro continua em jejum oral, sendo alimentado por via endovenosa. Não há febre, sinais de infecção, nem outras disfunções orgânicas. Há dez dias, Bolsonaro recebeu um golpe de faca no abdômen.
O boletim hospitalar tem como responsáveis o cirurgião Antônio Luiz Macedo, o clínico e cardiologista Leandro Echenique, e o diretor superintendente Hospital Israelita Albert Einstein, Miguel Cendoroglo.
No fim da tarde, Bolsonaro fez um vídeo ao vivo nas redes sociais em que disse esperar estar em sua casa daqui a uma semana e falar com os internautas todos os dias no horário do programa eleitoral no rádio e na TV.

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