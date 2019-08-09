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Jair Bolsonaro

Bolsonaro surpreende Moro com piada sobre Lula

Esta é a segunda vez na semana que o presidente faz piadas constrangedoras para o ministro Sergio Moro

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 18:03
O presidente do Brasil Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu na quinta-feira (8) o ministro da Justiça, Sergio Moro, com uma piada sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Durante a visita de um grupo de estudantes gaúchos ao Palácio do Planalto, integrantes do Arte Nativa de Lagoa Vermelha, o presidente recebeu uma camiseta para autografar. 
Ele assinou o tecido da roupa e passou para o ministro, que também deu seu autógrafo. Ao pegá-lo de volta, Bolsonaro leu a assinatura de Moro e fez uma brincadeira.
"Lula Livre?", disse, entre risos, deixando o ministro desconcertado. 
No mesmo dia, o presidente causou outro constrangimento a Moro. Em live semanal, nas redes sociais, Bolsonaro perguntou ao ministro se ele faria um "troca-troca" com Ricardo Salles, do Meio Ambiente.
A piada de duplo sentido se referia ao fato de Moro dar lugar ao outro ministro para participar da transmissão online.
Mais cedo, ainda na quinta, o presidente lamentou a derrota sofrida pelo ministro no pacote anticrime, mas ressaltou que o ex-juiz federal "não julga mais ninguém", o que causou embaraço no Ministério da Justiça.

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