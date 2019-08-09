Bolsonaro surpreende Moro com piada sobre Lula

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu na quinta-feira (8) o ministro da Justiça, Sergio Moro, com uma piada sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a visita de um grupo de estudantes gaúchos ao Palácio do Planalto, integrantes do Arte Nativa de Lagoa Vermelha, o presidente recebeu uma camiseta para autografar.

Ele assinou o tecido da roupa e passou para o ministro, que também deu seu autógrafo. Ao pegá-lo de volta, Bolsonaro leu a assinatura de Moro e fez uma brincadeira.

"Lula Livre?", disse, entre risos, deixando o ministro desconcertado.

No mesmo dia, o presidente causou outro constrangimento a Moro. Em live semanal, nas redes sociais, Bolsonaro perguntou ao ministro se ele faria um "troca-troca" com Ricardo Salles, do Meio Ambiente.

A piada de duplo sentido se referia ao fato de Moro dar lugar ao outro ministro para participar da transmissão online.