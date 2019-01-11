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Apex

Bolsonaro se reúne com chanceler e com futuro presidente da Apex

Diplomata de carreira, o novo presidente da Agência, Vilalva é especialista em comércio exterior

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 22:52

Publicado em 

10 jan 2019 às 22:52
O presidente Jair Bolsonaro, com o futuro presidente da Apex e com o chanceler Crédito: Jair Bolsonaro/Redes Sociais
O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira (10) o embaixador Mario Vilalva, indicado para a presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.
O nome de Vilalva foi apresentado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que participou da audiência, no Palácio do Planalto.
> Presidente da Apex pede demissão e é primeira baixa do governo Bolsonaro
Diplomata de carreira, Vilalva é especialista em comércio exterior. Foi embaixador brasileiro em Santigo (Chile) por quatro anos. Em 2010, foi nomeado para a embaixada do Brasil em Lisboa (Portugal).
Vilalva vai substituir Alex Carreiro. A Apex atua para “promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira”.

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