Bolsonaro se reúne com chanceler e com futuro presidente da Apex

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira (10) o embaixador Mario Vilalva, indicado para a presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.
O nome de Vilalva foi apresentado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que participou da audiência, no Palácio do Planalto.
Diplomata de carreira, Vilalva é especialista em comércio exterior. Foi embaixador brasileiro em Santigo (Chile) por quatro anos. Em 2010, foi nomeado para a embaixada do Brasil em Lisboa (Portugal).
Vilalva vai substituir Alex Carreiro. A Apex atua para “promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira”.