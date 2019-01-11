Bolsonaro se reúne com chanceler e com futuro presidente da Apex

O presidente Jair Bolsonaro, com o futuro presidente da Apex e com o chanceler Crédito: Jair Bolsonaro/Redes Sociais

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira (10) o embaixador Mario Vilalva, indicado para a presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.

O nome de Vilalva foi apresentado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que participou da audiência, no Palácio do Planalto.

Diplomata de carreira, Vilalva é especialista em comércio exterior. Foi embaixador brasileiro em Santigo (Chile) por quatro anos. Em 2010, foi nomeado para a embaixada do Brasil em Lisboa (Portugal).