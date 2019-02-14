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Bolsonaro retoma agenda de compromissos em Brasília

Presidente deve discutir a proposta de reforma da Previdência; a expectativa é que até o final de semana o texto esteja definido para ser enviado ao Congresso

Publicado em 

14 fev 2019 às 16:35

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 16:35

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Alan Santos
O presidente Jair Bolsonaro retomou na manhã desta quinta-feira (14) a agenda de compromissos em Brasília e recebeu autoridades no Palácio da Alvorada.
O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Aberto dos Santos Cruz, e os ministros do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, estiveram com o presidente. O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado major Vitor Hugo (PSL-GO), também esteve com o presidente.
Ele deve discutir ainda a proposta de reforma da Previdência. A expectativa é que até o final de semana o texto esteja definido para ser enviado ao Congresso na semana que vem.
Bolsonaro retornou na quarta-feira (13) a Brasília, após 17 dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para cirurgia de retirada da bolsa de colostomia e reconstrução intestinal. Nos próximos dias, ele ficará na residência oficial, com supervisão médica, e retomará gradualmente as atividades.
À tarde, o presidente reúne-se com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

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