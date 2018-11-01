Bolsonaro recua e diz que Agricultura e Meio Ambiente ficam separados

Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: Reprodução

Em coletiva a emissoras católicas, o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, disse que a fusão dos ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura, "pelo que parece, será modificada".

"Pelo que tudo indica, serão dois ministérios distintos", declarou. "Pretendemos proteger o meio ambiente sim, mas não criar dificuldades para o nosso progresso", afirmou, dizendo que a concessão de licenças ambientais pode levar "dez anos ou mais".

Bolsonaro disse ainda que, se mantiver Ministério do Meio Ambiente, a pasta será comandada por "alguém voltado para a área, sem ser xiita". A expressão é a mesma usada por ele na semana passada, quando em transmissão ao vivo para redes sociais havia dito que poderia desistir da fusão do órgão com a Agricultura.

Para o presidente eleito, o País é o que "mais protege" o meio ambiente. "O que a gente defende é que não criar dificuldade para o nosso progresso", comentou.

Na quarta-feira (31), o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, havia sinalizado que a fusão não estava certa. "O presidente ainda não bateu o martelo", afirmou Onyx. O anúncio da fusão causou protestos na Frente Parlamentar da Agricultura, a chamada bancada ruralista, que vê a ideia com desconfiança. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, criticou a decisão, avaliando que ela trará prejuízos ao agronegócio, muito cobrado pelos países da Europa pela preservação ambiental.