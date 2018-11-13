Bolsonaro reconhece dificuldade para aprovar Previdência este ano

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Globo

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, reconheceu hoje (12) que há dificuldades em aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. Segundo ele, a avaliação foi feita pelo economista Paulo Guedes, que assumirá o superministério da Economia, e que está à frente das principais negociações sobre o tema. Bolsonaro e Guedes se reuniram nesta segunda-feira no Rio de Janeiro.

Ele [Paulo Guedes] está achando que dificilmente aprova alguma coisa este ano, afirmou. Não é esta a reforma que eu quero, acrescentou o presidente eleito, confirmando que vai tomar café com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para conversar sobre o assunto. Também informou que vai "apertar a mão" dos colegas do Congresso Nacional.

Para Bolsonaro, a reforma tem de começar pelo setor público, considerado por ele deficitário. Também afirmou que não se deve pensar em uma reforma baseada apenas em cálculos e números. De acordo com ele, é importante observar os dados com o coração.

Tem de olhar os números e o social também, disse o presidente eleito. É complicado, mas você tem de ter o coração nessa reforma, acrescentou Bolsonaro. Olhar os números de forma fria, qualquer um faz, nós não queremos isso.

Bolsonaro criticou a existência de aposentadorias acima do teto constitucional, no setor público, que fixa como limite o salário dos ministros dos tribunais superiores (R$ 33,7 mil). [Há] aposentadorias que estão aí até acima do teto, excessos de privilégios, disse. Tem que começar com a Previdência pública.