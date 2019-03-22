Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aniversário

Bolsonaro recebe homenagem na porta do Palácio do Alvorada

Presidente completou hoje 64 anos

Publicado em 21 de Março de 2019 às 22:50

No dia do seu aniversário de 64 anos, o presidente Jair Bolsonaro,recebe um bolo e cumprimenta populares na saída do Palácio da Alvorada. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Um grupo de simpatizantes foi ao Palácio da Alvorada para cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro no dia em que ele completou 64 anos. Quando saía para embarcar para o Chile, no fim da manhã desta quinta-feira (21), Bolsonaro parou na entrada do Alvorada, desceu do carro e foi recebido com festa pelos presentes, que cantaram "Parabéns a Você".
Eles levaram balões em verde e amarelo, cartazes com "Feliz Aniversário" e uma torta com cobertura de chocolate, decorada com frutas e velas de aniversário. Bolsonaro agradeceu a homenagem, abraçou alguns, tirou fotos com outros e brincou com um cachorro levado por um dos simpatizantes.
Na sua conta no Facebook, o presidente agradeceu as mensagens recebidas durante o dia. "Agradeço de coração a cada um que está dedicando um momento para me desejar felicitações pelo meu aniversário. Retribuo o carinho e as mensagens positivas", escreveu Bolsonaro, pedindo sabedoria para exercer o mandato: "Só peço a Deus saúde e sabedoria para conduzir com vocês nosso amado Brasil. Estamos juntos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados