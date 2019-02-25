Bolsonaro recebe delegado que investiga atentado à faca

Além do delegado Rodrigo Morais, titular do inquérito que investiga Adélio Bispo, participarão o encontro o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e o superintendente da PF em Minas Gerais, o delegado Cairo Costa Duarte.

O encontro está agendado para as 17h. Em vídeo gravado quando ainda estava internado para retirar a bolsa de colostomia, Bolsonaro cobrou da PF uma resposta sobre o caso. No vídeo, o presidente citou a necessidade da corporação dar uma resposta para o caso "nas próximas semanas". ()