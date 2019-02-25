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Campanha de 2018

Bolsonaro recebe delegado que investiga atentado à faca

O encontro está agendado para as 17h desta segunda-feira (25)

Publicado em 

25 fev 2019 às 16:48

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 16:48

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro recebe na tarde desta segunda-feira, 25, o delegado responsável pela investigação sobre o atentado à faca sofrido pelo então candidato à Presidência durante a campanha eleitoral de 2018.
Além do delegado Rodrigo Morais, titular do inquérito que investiga Adélio Bispo, participarão o encontro o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e o superintendente da PF em Minas Gerais, o delegado Cairo Costa Duarte.
O encontro está agendado para as 17h. Em vídeo gravado quando ainda estava internado para retirar a bolsa de colostomia, Bolsonaro cobrou da PF uma resposta sobre o caso. No vídeo, o presidente citou a necessidade da corporação dar uma resposta para o caso "nas próximas semanas". ()

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