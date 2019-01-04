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Forças Armadas

Bolsonaro recebe boas-vindas de militares em jantar reservado

As Forças Armadas oferecerão um jantar de boas-vindas ao presidente

Publicado em 

03 jan 2019 às 23:29

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 23:29

Bolsonaro reafirma compromissos de campanha Crédito: Divulgação
O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa na noite desta quinta-feira (3) de jantar no Comando da Aeronáutica, oferecido a ele em sinal de boas-vindas pelas Forças Armadas. A agenda não havia sido divulgada inicialmente entre os compromissos públicos de Bolsonaro - o acesso é restrito, e a imprensa não foi autorizada a acompanhar. Bolsonaro recebe no jantar a Ordem do Mérito Aeronáutico.
> Bolsonaro sobre decreto das armas: 'sai em janeiro com toda a certeza'
Entre os participantes, estão os atuais comandantes das três Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), prestes a deixar os respectivos cargos, além dos generais quatro estrelas, mais alto posto na hierarquia, e embaixadores. No total, 85 pessoas devem comparecer. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também participa da confraternização.
O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar, Nivaldo Rossato, entregará a faixa em homenagem a Bolsonaro, ao lado do novo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. Rossato e Bolsonaro devem discursar.
Nesta sexta-feira, 4, Rossato passará o comando da Força Aérea Brasileira ao tenente-brigadeiro do ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, em outro compromisso público de Bolsonaro com militares, na primeira semana como presidente. O evento ocorrerá na Base Aérea de Brasília.

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