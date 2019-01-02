Bolsonaro recebe autoridades nacionais e estrangeiras no Itamaraty

O presidente Jair Bolsonaro chega ao Palácio do Planalto para a solenidade para cerimônia de transmissão da Faixa Presidencial. Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle chegaram no início da noite desta terça-feira (1) ao Palácio do Itamaraty, onde várias autoridades e convidados, brasileiros e estrangeiros, já os aguardavam para um coquetel.

Entre os presentes, estão o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, que falou com a imprensa e disse que convidou Bolsonaro a visitar seu país. O premiê afirmou ainda que esse é um grande dia para o Brasil e para as relações bilaterais. "Somos irmãos, somos família ", disse, ao chegar ao Palácio Itamaraty.

Também o presidente do Chile, Sebastian Piñera e o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, participam do evento e conversaram com os jornalistas. Piñera disse que espera que o presidente Jair Bolsonaro visite logo seu país e citou as áreas de segurança e agricultura como possíveis áreas de cooperação.

Já Rebelo de Sousa destacou o trabalho para um acordo entre Mercosul e União Europeia. "Portugal está trabalhando em um acordo entre Mercosul e União Europeia. Bilateralmente temos muito em comum: energia, digital, turismo, novas tecnologias, ciências. Estamos trabalhando e podemos fazer muito mais para o futuro", afirmou, em entrevista a jornalistas. "Estamos na primeira linha da cooperação e da construção conjunta de laços."

Rebelo informou ainda que terá uma reunião bilateral amanhã às 10h45 com Bolsonaro, para discutir estes temas.