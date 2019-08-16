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Após evento em Vila Velha

Bolsonaro reage à fala de Huck e diz expor compra de jatinho com BNDES

No debate em Vila Velha, Huck dissociou o governo Bolsonaro da "renovação política"

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 05:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 05:33
Bolsonaro reconhece que privatização dos Correios depende do Congresso Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou, na quinta-feira (15), em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, que na próxima segunda-feira vai revelar quem comprou jatinhos com recursos do BNDES, ao abrir a "caixa-preta" da instituição. Segundo ele, o anúncio vai expor "gente que está dizendo que estamos no último capítulo do fracasso".
Bolsonaro não citou nomes. A declaração, no entanto, foi uma referência indireta à fala do empresário e apresentador Luciano Huck, que, na quarta-feira (14), durante um evento em Vila Velha, no Espírito Santo, criticou o governo federal ao participar do debate "Futuro do Brasil", como mostrou o Gazeta Online.
"A gente precisa de gente nova na política, com todo respeito a esse governo. Esse governo foi eleito de maneira democrática. Mas eu não acredito que a gente está vivendo o primeiro capítulo da renovação. Para mim, estamos vivendo o último capítulo do que não deu certo", afirmou Huck na ocasião.
> Análise: Caldeirão do Huck é mistura de Lula com Paulo Guedes
Para bolsonaristas, o banco estatal, que emprestou bilhões para a Venezuela, Cuba e empreiteiras, precisa quitar o quanto antes sua conta com a União. Ainda na "live", Bolsonaro declarou que o governo vai mostrar casos sobre o banco de pessoas que não tinham como se beneficiar desses recursos por não serem "amigos do rei".
Luciano Huck em evento em Vila Velha Crédito: Letícia Gonçalves
Em fevereiro do ano passado, quando Huck ainda era cotado como presidenciável, o jornal Folha de S.Paulo publicou reportagem segundo a qual o empresário usou, em 2013, um empréstimo de R$ 17,7 milhões do programa Finame do BNDES para comprar um jatinho particular da Embraer. À época, Huck disse, via assessoria, que "o Finame é um programa do BNDES de incentivo à indústria nacional, por isso financia os aviões da Embraer" e que usava o avião duas vezes por semana para gravar seu programa de TV.
> Leia também: Hartung é o meu mestre Miyagi, diz Luciano Huck, em Vila Velha
No debate em Vila Velha, Huck, além de dissociar o governo Bolsonaro da "renovação política", reforçou um discurso centrado na prioridade da educação de qualidade e no combate à pobreza - desafios do País que, segundo ele, devem ser enfrentados por sua "geração".
Atualmente, o plano de uma candidatura é tratado com discrição pelos apoiadores do apresentador. A avaliação é de que ainda não é o momento de Huck se mostrar como um futuro nome para a disputa ao Planalto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já afirmou que seria "natural" um apoio a Huck em 2022.
> Evento com Luciano Huck e Hartung prega apoio a novas lideranças

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