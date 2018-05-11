Bolsonaro questiona relatório sobre ditadura: 'Cadê os 104 mortos'

O deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PSL, desqualificou nesta sexta-feira (11) o memorando da CIA que sugere que o ex-presidente general Ernesto Geisel soube e autorizou a execução de mais de uma centena de opositores políticos durante ditadura militar. Segundo ele, o ex-diretor William Egan Colby fez o relatório sem base comprovatória e questionou: "Cadê os 104 mortos?"
Quantas vezes você falou ali num canto que tem que matar mesmo, tem que bater, tem que dar canelada...Talvez esse cara tenha ouvido uma conversa como essa e fez o relatório e mandou. Agora, cadê os 104 mortos? disse o parlamentar em entrevista à Rádio Super, de Minas Gerais.
Bolsonaro, que é capitão da reserva e defende o período da ditadura militar, disse ainda que a divulgação do documento tinha relação com sua pré-candidatura e comparou a acusação e fez mais uma comparação polêmica:
Voltaram a carga, né. Um capitão está para chegar lá, é o momento. Olha, foi um memorando de um agente, que a imprensa não divulgou. É um historiador que diz que viu, mas não mostrou. Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Eu respondo de forma simples: quem nunca deu um tapa no bumbum de um filho e depois se arrependeu disse, mais uma vez desqualificando o documento norte-americano.
O memorando revela um encontro em 30 de março de 1974 entre Geisel com o general Milton Tavares de Souza e com o general Confúcio Danton de Paula Avelino, respectivamente os chefes de saída e chegada do Centro de Inteligência do Exército (CIE), à época. No encontro, também estava o general João Baptista Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Inteligência (SNI). Figueiredo, inclusive, sucedeu Geisel na Presidência em 1979.
Durante o encontro, segundo o documento, o general Milton Tavares de Souza, que estava deixando a chefia do CIE, informa a Geisel sobre a execução sumária de 104 pessoas feita pelo CIE durante o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, e pede autorização para continuar a política de extermínio no novo governo.
O parlamentar disse ainda que as Forças Armadas evitaram que o Brasil tivesse uma guerrilha como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no Brasil.
A questão da guerrilha do Araguaia. Ah, mataram 69. Esse pessoal foi para aquela região não foi à toa. Eles ocupavam lugares pobres para esse tipo de revolução. Se tivéssemos agido como a Colômbia, com humanismo ao tratar esse foco de guerrilha no coração do Amazonas, conhecido como guerrilha do Araguaia, nós teríamos no coracao do Brasil uma Farc. E graças aos militares daquela época não temos uma Farc no coração do Brasil argumentou.
Em nota divulgada na noite de quinta-feira, o Exército Brasileiro afirma que os documentos relativos à atuação do CIE e de outros órgãos no Brasil não existem mais, e que por isso não pode confirmar a veracidade dos fatos contidos no documento da CIA.
"O Centro de Comunicação Social do Exército informa que os documentos sigilosos, relativos ao período em questão e que eventualmente pudessem comprovar a veracidade dos fatos narrados, foram destruídos, de acordo com as normas existentes à época Regulamento da Salvaguarda de Assuntos Sigilosos (RSAS)", diz a nota.