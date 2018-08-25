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Bolsonaro quer criar campos de refugiados para venezuelanos

Depois de dizer que ONU 'não serve para nada', ele sugeriu usar ajuda da organização

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 01:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 01:50
Crédito: Reprodução
O candidato Jair Bolsonaro (PSL) propôs nesta sexta-feira (24) a criação de campos de refugiados nas fronteiras do Brasil para abrigar venezuelanos. O presidenciável afirmou que o Brasil poderia buscar a ajuda da Organização das Nações Unidas (ONU) para implementar o projeto. Na semana passada, ele havia dito que a ONU não serve para nada."
 O Brasil não pode ser um país de fronteiras abertas. A questão de acolhimento de venezuelanos é uma coisa. Acredito que você poderia buscar a ONU para que crie campos de refugiados para atenuar esse problema deles e da população, não só de Boa Vista como de Pacaraima  disse o candidato em entrevista coletiva em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
Bolsonaro já havia defendido a criação de campos de refugiados em março, mas a declaração desta sexta-feira vem em uma semana em que a situação da imigração em Roraima se complicou. Após um confronto entre brasileiros e venezuelanos, o governo local pediu a suspensão temporária da imigração. Em abril deste ano, o governo estadual já havia entrado com uma ação no STF pedindo o fechamento da fronteira e mais recursos ao governo federal.
Na última semana imigrantes tiveram acampamentos queimados e foram expulsos da cidade de Pacaraima. Apesar disso, Bolsonaro afirmou que não houve violência na região. O presidenciável também atacou a Lei de Imigração, de autoria do senador licenciado Aloysio Nunes (PSDB), atual ministro das Relações Exteriores. Segundo ele, a legislação é uma "vergonha":
 É o mesmo que você derrubar as janelas e as portas da sua casa no Brasil. Você está pedindo para ser roubado. Não acho que não deve haver nada de violência lá (em Pacaraima), mas foi uma reação do povo e o governo continua de costa para esse problema.
Bolsonaro defendeu ainda que a questão não pode ser conduzida pelo governo de Roraima, mas pelo governo federal.
 Eu sou humano, eu respeito os direitos humanos de quem realmente está numa situação crítica, como eles estão, mas não podemos deixar nas mãos do governo de Roraima resolver esse problema  disse o candidato.
 

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