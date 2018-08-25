Bolsonaro quer criar campos de refugiados para venezuelanos

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O candidato Jair Bolsonaro (PSL) propôs nesta sexta-feira (24) a criação de campos de refugiados nas fronteiras do Brasil para abrigar venezuelanos. O presidenciável afirmou que o Brasil poderia buscar a ajuda da Organização das Nações Unidas (ONU) para implementar o projeto. Na semana passada, ele havia dito que a ONU não serve para nada."

 O Brasil não pode ser um país de fronteiras abertas. A questão de acolhimento de venezuelanos é uma coisa. Acredito que você poderia buscar a ONU para que crie campos de refugiados para atenuar esse problema deles e da população, não só de Boa Vista como de Pacaraima  disse o candidato em entrevista coletiva em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Bolsonaro já havia defendido a criação de campos de refugiados em março, mas a declaração desta sexta-feira vem em uma semana em que a situação da imigração em Roraima se complicou. Após um confronto entre brasileiros e venezuelanos, o governo local pediu a suspensão temporária da imigração. Em abril deste ano, o governo estadual já havia entrado com uma ação no STF pedindo o fechamento da fronteira e mais recursos ao governo federal.

Na última semana imigrantes tiveram acampamentos queimados e foram expulsos da cidade de Pacaraima. Apesar disso, Bolsonaro afirmou que não houve violência na região. O presidenciável também atacou a Lei de Imigração, de autoria do senador licenciado Aloysio Nunes (PSDB), atual ministro das Relações Exteriores. Segundo ele, a legislação é uma "vergonha":

 É o mesmo que você derrubar as janelas e as portas da sua casa no Brasil. Você está pedindo para ser roubado. Não acho que não deve haver nada de violência lá (em Pacaraima), mas foi uma reação do povo e o governo continua de costa para esse problema.

Bolsonaro defendeu ainda que a questão não pode ser conduzida pelo governo de Roraima, mas pelo governo federal.

 Eu sou humano, eu respeito os direitos humanos de quem realmente está numa situação crítica, como eles estão, mas não podemos deixar nas mãos do governo de Roraima resolver esse problema  disse o candidato.