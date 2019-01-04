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Nordeste e Amazônia

Bolsonaro prorroga incentivos para empresas no Nordeste e Amazônia

A sanção foi publicada na edição desta sexta-feira (4) no Diário Oficial da União.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2019 às 18:22

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 18:22

Imagem aérea da Rio Amapari, nos limites da Renca. A região é uma das mais bem preservadas da Amazônia Crédito: Daniel Beltrá | Greenpeace
O presidente Jair Bolsonaro autorizou a prorrogação de incentivos concedidos às empresas que executam projetos junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A sanção foi publicada na edição desta sexta-feira (4) no Diário Oficial da União.
> Bolsonaro avalia elevar IOF para compensar subsídios a Norte e Nordeste
Na mesma mensagem, Bolsonaro restringiu um trecho do projeto aprovado pelo Congresso Nacional que estenderia também o benefício a projetos de instalação, ampliação, modernização ou diversificação na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).
A justificativa do veto é que a desoneração tributária possui restrições estipuladas em leis que estabelecem uma redução progressiva da renúncia. “De modo que a renúncia total da receita não ultrapasse, em dez anos, 2% do produto interno bruto.”
Outra motivação para o veto parcial foi a perda de receita da extensão de benefícios à Sudeco e o fato de não haver uma previsão de receita para equilibrar as contas diante das perdas. “O projeto não está acompanhado de um aumento de receita compensatória e estimativa trienal do impacto orçamentário-financeiro como determinam a legislação vigente”, disse o presidente, em mensagem ao Legislativo.

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