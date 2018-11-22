Bolsonaro promete recursos às bases eleitorais dos parlamentares do PSL

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Globo

PSL em Brasília, nesta quarta-feira, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, respondeu a críticas pelo tamanho do DEM em seu futuro governo, cobrou apoio do seu partido a "medidas que interessem ao país" e prometeu recursos às bases eleitorais dos parlamentares. Em passagem relâmpago pela reunião da bancada doem Brasília, nesta quarta-feira, o presidente eleito,, respondeu a críticas pelo tamanho doem seu futuro governo, cobrou apoio do seu partido a "medidas que interessem ao país" e prometeu recursos às bases eleitorais dos parlamentares.

Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), e com a escolha de três ministros do DEM. Além de Lorenzoni, os deputados Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Tereza Cristina (Agricultura), ambos da legenda, foram anunciados. Antes de o presidente eleito entrar no encontro, o clima era de desconforto com a falta de interlocução com o futuro ministro da(DEM), e com a escolha de três ministros do DEM. Além de Lorenzoni, os deputados Luiz Henrique Mandetta () e Tereza Cristina (), ambos da legenda, foram anunciados.

Bolsonaro disse que se trata de uma "coincidência".

"Estamos escolhendo nossos ministros sem o viés político. (...) Alguns têm reclamado por serem do DEM. Não são do DEM. (...) Vi deputados e deputadas que representam (os setores) felizes porque, pela primeira vez, vão ter um ministro para chamar de "meu ministro", e não daquele ou desse partido", disse Bolsonaro.

Ele pediu "união" e "entendimento" à bancada. Disse ter certeza que "99% de vocês" o apoiarão. Antes de pedir que os parlamentares votem a favor de "matérias importantes" para o Brasil, fez promessas:

"Qualquer pedido para o seu estado, para o seu município, se tiver recursos, nós atenderemos, assim como atenderemos de outros partidos também", afirmou.

Para uma plateia formada em maioria por parlamentares novatos, relatou que, em 28 anos de Câmara, nunca presidiu uma comissão. Disse que isso causa sofrimento, mas é preciso ter paciência e humildade:

"Em um dado momento, a gente colhe o que plantou. Nós plantamos a Presidência".

Bolsonaro disse que tem sentido "boa vontade" com ele vinda de partidos de centro e de direita. E pediu que não só ele, mas também a bancada, não pode errar porque "se eu afundar, o Brasil afunda junto".