Bolsonaro prepara discurso de posse, diz irmão

Bolsonaro reafirma compromissos de campanha Crédito: Divulgação

Na véspera da posse, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, prepara seu discurso para amanhã (1). Ele deve falar em dois momentos distintos  primeiro, no Congresso Nacional, durante a solenidade de posse, e depois, no parlatório no Palácio do Planalto. No parlatório, tradicionalmente é um pronunciamento mais curto.

A informação é do irmão de Bolsonaro, Renato, que está hospedado na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília, com parentes desde ontem (30).

Ele está preparando seu discurso. Nós não interferimos. É um ambiente familiar, afirmou Renato hoje (31), ao deixar a área de segurança da residência para cumprimentar populares que se aglomeram desde cedo no local.

Renato, que veio de Miracatu (SP), afirmou que todos os familiares estão na casa, inclusive, a mãe de Bolsonaro, Olinda, de 91 anos. A família do presidente eleito é de Eldorado e da região do Vale da Ribeira.

Toda minha família está lá. Está normal. É um ambiente familiar como na casa de vocês. Não falamos nada de política, afirmou.