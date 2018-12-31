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Novo governo

Bolsonaro prepara discurso de posse, diz irmão

Presidente eleito está em companhia de familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 14:21

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 14:21

Bolsonaro reafirma compromissos de campanha Crédito: Divulgação
Na véspera da posse, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, prepara seu discurso para amanhã (1). Ele deve falar em dois momentos distintos  primeiro, no Congresso Nacional, durante a solenidade de posse, e depois, no parlatório no Palácio do Planalto. No parlatório, tradicionalmente é um pronunciamento mais curto.
A informação é do irmão de Bolsonaro, Renato, que está hospedado na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília, com parentes desde ontem (30).
Ele está preparando seu discurso. Nós não interferimos. É um ambiente familiar, afirmou Renato hoje (31), ao deixar a área de segurança da residência para cumprimentar populares que se aglomeram desde cedo no local.
Renato, que veio de Miracatu (SP), afirmou que todos os familiares estão na casa, inclusive, a mãe de Bolsonaro, Olinda, de 91 anos. A família do presidente eleito é de Eldorado e da região do Vale da Ribeira.
Toda minha família está lá. Está normal. É um ambiente familiar como na casa de vocês. Não falamos nada de política, afirmou.
A família deve passar a virada do ano no local. Bolsonaro não tem compromissos oficiais e deve aproveitar o dia de hoje para descansar e se preparar para as cerimônias de amanhã (1º) que começam por volta das 14h e só devem terminar depois das 21h.

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