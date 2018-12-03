Bolsonaro precisa aprovar rapidamente reformas impopulares, diz S&P

A agência vê os bancos brasileiros "bem posicionados" para fornecer recursos a empresas que queiram voltar a investir Crédito: Pexels

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), precisa "aprovar rapidamente" reformas cruciais e impopulares para reverter a tendência negativa nas contas fiscais brasileiras, alerta nesta segunda-feira a agência de classificação de risco S&P Global Ratings. "O novo governo terá desafios importantes em transformar a retórica de campanha em reformas reais", afirma relatório que prevê crescimento de 2,4% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 e alta de 2,5% no ano seguinte.

Mais cedo, a Fitch Rating afirmou que poderá rever a nota brasileira caso o novo governo consiga aprovar reformas no Congresso, principalmente.

"Vamos monitorar se haverá mudanças significativas na política econômica", ressalta o documento, destacando que a eleição reduziu apenas "parcialmente" as incertezas na economia brasileira.

A agência vê os bancos brasileiros "bem posicionados" para fornecer recursos a empresas que queiram voltar a investir. Com isso, a previsão é que o crédito cresça 10% em 2019, pondo fim a vários anos de expansão muito fraca no mercado de empréstimos. "As métricas da qualidade dos ativos dos bancos provavelmente vão continuar melhorando em 2019, apoiando um desempenho operacional saudável."