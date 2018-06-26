Bolsonaro pede Magno em 'casamento', mas senador diz que quer pensar

Magno Malta e Jair Bolsonaro posam em foto publicada nas redes sociais do senador Crédito: Reprodução/Facebook

O deputado federal e pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) está apostando suas últimas fichas na tentativa de trazer o senador Magno Malta (PR) como vice em sua chapa. A articulação, que já se arrasta desde o ano passado, enfrenta certa resistência do senador capixaba, que já teria recusado o convite em encontro com o ex-capitão do Exército na semana passada.

Em entrevista ao jornal "O Globo", na última segunda-feira (25), Bolsonaro diz que já conta com o aval do PR e que ainda espera uma resposta positiva de Magno. Caso a aliança com o PR seja confirmada, o presidenciável ganharia mais 45 segundos no tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio. Atualmente, a estrutura do PSL teria direito a apenas 8 segundos.

O PR já deu sinal verde também. Quem conversou lá, ele mesmo (Magno), já me falou que o PR deu sinal verde. Eu acho que até o dia 15 o Magno Malta se decide. Da minha parte está resolvido. Eu já falei sim, já pedi ele em casamento. Ele que está mudo, disse Bolsonaro ao jornal.

Um dos articuladores da campanha de Bolsonaro, o deputado federal Carlos Manato (PSL), afirma, em entrevista ao Gazeta Online, que a equipe do presidenciável já considera muito difícil que o senador diga sim para uma união nas urnas. Os dois, Magno e Jair, teriam se encontrado em Brasília na semana passada e Malta recusou a proposta.

Na última conversa que tivemos, Magno disse que não tinha interesse, que preferia continuar na campanha de reeleição no senado. Jair sempre teve o Magno como primeiro nome para ser vice. Acho muito difícil que aconteça, pelo posicionamento do senador, mas ainda há chance para que aconteça, afirma Manato.

PLANO B: PROFESSORA NORDESTINA OU EMPRESÁRIO

Nos bastidores, o partido já trabalha planos alternativos. Há conversas adiantadas com o PRB, que tem como pré-candidato à presidência o empresário Flávio Rocha, dono das lojas Riachuelo. Uma outra solução, mais caseira, seria a presidente Nacional Mulher do PSL, a pré-candidata a deputada federal Dayane Pimentel. A avaliação do PSL é que o perfil dela, que é professora na Bahia, poderia ajudar Bolsonaro a ter melhor penetração no Nordeste e entre as mulheres.

À ALIADOS, MAGNO DIZ QUE VICE NÃO MANDA EM NADA

Nesta terça-feira (26), o senador Magno Malta contou, por meio de sua assessoria, que o PR vê com bons olhos a candidatura de Bolsonaro. Ele diz ser cabo eleitoral de Bolsonaro, avalia que há muita insistência para se saber se aceitará ser vice, mas que ainda irá refletir sobre a possibilidade.

Eu sou cabo eleitoral de Bolsonaro, assumido. Agora, tem muita água pra correr debaixo da ponte. Tem um mês inteiro. Preciso entender onde está minha importância, se seria dentro do Senado, com Bolsonaro presidente da República, o ajudando dentro das mudanças que terão de ser feitas. Aquilo que está sendo falado vai ter de ser cumprido. Teremos dias difíceis. Então, onde eu seria importante para a sociedade, para as famílias, para o Brasil, será que como vice ou como senador? Tem muito tempo ainda para refletir. Eu não vou fazer nada atabalhoadamente, já me sinto muito honrado de ser escolhido por ele e por parte do Brasil que gostaria de ver uma chapa Bolsonaro/Magno Malta", respondeu o senador.

Procurados pela reportagem, o PR informou, por nota, que "a candidatura do Bolsonaro aliado ao Pratido da República nos daria muita honra". A sigla, porém, diz que a decisão cabe a Magno Malta e que o partido vai respeitar o que for determinado pelo diretório estadual e pela convenção nacional, marcada para o próximo dia 4 de agosto.

No entanto, a pessoas próximas, Magno já teria confidenciado que deve mesmo seguir o caminho da reeleição. O senador tem debatido com amigos que acredita na vitória de Bolsonaro, mas que avalia que possa ser mais útil no Senado, caso o deputado vença a eleição presidencial. Aliados do senador confirmam que uma mudança de cenário é improvável.

Vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito têm a mesma voz. Não mandam em nada, teria dito o senador.

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